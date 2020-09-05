https://ria.ru/20200905/prigovor-1576826296.html

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T19:17

2020-09-05T19:17

2020-09-05T19:56

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер "избавился от мучений" и ждет оглашения приговора. Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил фургон Lada. За его рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице на следующее утро.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест. На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html

https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html

валера удовиченко Этого адвоката нужно тоже посадить, за длинный язык. 76

Олег Лавренко Логично было бы суду добавить 1 год к 11 летам, от прокурора, за антисоциальную позицию нарушителя. 70

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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