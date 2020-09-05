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https://ria.ru/20200905/prigovor-1576826296.html
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T19:17
2020-09-05T19:56
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер "избавился от мучений" и ждет оглашения приговора. Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил фургон Lada. За его рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице на следующее утро.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест. На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html
https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html
Этого адвоката нужно тоже посадить, за длинный язык.
76
Логично было бы суду добавить 1 год к 11 летам, от прокурора, за антисоциальную позицию нарушителя.
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

19:17 05.09.2020 (обновлено: 19:56 05.09.2020)
47468
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера.

"От шести до восьми лет колонии общего режима", — заявил юрист в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер "избавился от мучений" и ждет оглашения приговора.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым "инсценированным суицидом"

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил фургон Lada. За его рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице на следующее утро.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест.
На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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7041121524113
Обсудить 71
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Этого адвоката нужно тоже посадить, за длинный язык.
5 сентября, 19:41
валера удовиченковалера удовиченко
6721105
Логично было бы суду добавить 1 год к 11 летам, от прокурора, за антисоциальную позицию нарушителя.
5 сентября, 19:44
ОЛОлег Лавренко
6220105
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