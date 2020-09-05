https://ria.ru/20200905/pravitelstvo-1576810699.html

Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников

Правительство направит еще почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T09:38

2020-09-05T09:38

2020-09-05T11:16

михаил мишустин

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Правительство направит еще почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников, сообщается <a href="http://government.ru/news/40350/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Отмечается, что эта социальная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам."На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще более 988 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство рф, общество