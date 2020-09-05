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Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
Правительство направит еще почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:38
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михаил мишустин
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Правительство направит еще почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников, сообщается <a href="http://government.ru/news/40350/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Отмечается, что эта социальная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам."На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще более 988 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html
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михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников

09:38 05.09.2020 (обновлено: 11:16 05.09.2020)
457
© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство направит еще почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что эта социальная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам.
"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще более 988 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:48
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Михаил МишустинПравительство РФОбщество
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