https://ria.ru/20200905/pravila-1576811446.html

Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала правила въезда для россиян в Египет, Мальдивы и ОАЭ. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:10

2020-09-05T10:10

2020-09-05T10:52

ассоциация туроператоров россии (атор)

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Ассоциация туроператоров России (<a href="http://ria.ru/organization_Associacija_turoperatorov_Rossii_ATOR/" target="_blank" data-auto="true">АТОР</a>) <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовала</a> правила въезда для россиян в <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивы</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.Главным условием для туристов станет наличие отрицательного теста на коронавирус. Так, Египет и Мальдивы требуют, чтобы анализ был сделан не позже 72 часов до момента въезда в страну, а ОАЭ — не позднее, чем за 96 часов. При этом срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.В АТОР подчеркнули, что для прилетающих в <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каир</a> справка должна быть на английском или арабском языке, в электронном или бумажном виде, а для туристов в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубае</a> — на английском языке и обязательно в печатном варианте.Кроме того, несмотря на наличие справки с отрицательным тестом, полученной в России, после прилета в ОАЭ россияне должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19. На Мальдивах дополнительный тест стоимостью около ста долларов потребуется только при обнаружении симптомов ОРВИ.Во всех трех странах путешественникам будет необходима туристическая страховка, покрывающая лечение COVID-19. Авиакомпания <a href="http://ria.ru/organization_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">Emirates</a> включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета.Россия возобновила на взаимной основе международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами с 3 сентября. Авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир — три рейса в неделю.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ator-1576637286.html

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), каир (город), оаэ, мальдивы, египет