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Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала правила въезда для россиян в Египет, Мальдивы и ОАЭ. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:10
2020-09-05T10:52
ассоциация туроператоров россии (атор)
каир (город)
оаэ
мальдивы
египет
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Ассоциация туроператоров России (<a href="http://ria.ru/organization_Associacija_turoperatorov_Rossii_ATOR/" target="_blank" data-auto="true">АТОР</a>) <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовала</a> правила въезда для россиян в <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивы</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.Главным условием для туристов станет наличие отрицательного теста на коронавирус. Так, Египет и Мальдивы требуют, чтобы анализ был сделан не позже 72 часов до момента въезда в страну, а ОАЭ — не позднее, чем за 96 часов. При этом срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.В АТОР подчеркнули, что для прилетающих в <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каир</a> справка должна быть на английском или арабском языке, в электронном или бумажном виде, а для туристов в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубае</a> — на английском языке и обязательно в печатном варианте.Кроме того, несмотря на наличие справки с отрицательным тестом, полученной в России, после прилета в ОАЭ россияне должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19. На Мальдивах дополнительный тест стоимостью около ста долларов потребуется только при обнаружении симптомов ОРВИ.Во всех трех странах путешественникам будет необходима туристическая страховка, покрывающая лечение COVID-19. Авиакомпания <a href="http://ria.ru/organization_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">Emirates</a> включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета.Россия возобновила на взаимной основе международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами с 3 сентября. Авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир — три рейса в неделю.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ator-1576637286.html
каир (город)
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ассоциация туроператоров россии (атор), каир (город), оаэ, мальдивы, египет

Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

10:10 05.09.2020 (обновлено: 10:52 05.09.2020)
2669
CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)Аэропорт Дубая
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала правила въезда для россиян в Египет, Мальдивы и ОАЭ.
Главным условием для туристов станет наличие отрицательного теста на коронавирус. Так, Египет и Мальдивы требуют, чтобы анализ был сделан не позже 72 часов до момента въезда в страну, а ОАЭ — не позднее, чем за 96 часов. При этом срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.
В АТОР подчеркнули, что для прилетающих в Каир справка должна быть на английском или арабском языке, в электронном или бумажном виде, а для туристов в Дубае — на английском языке и обязательно в печатном варианте.
Кроме того, несмотря на наличие справки с отрицательным тестом, полученной в России, после прилета в ОАЭ россияне должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19. На Мальдивах дополнительный тест стоимостью около ста долларов потребуется только при обнаружении симптомов ОРВИ.
Во всех трех странах путешественникам будет необходима туристическая страховка, покрывающая лечение COVID-19. Авиакомпания Emirates включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета.
Россия возобновила на взаимной основе международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами с 3 сентября. Авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир — три рейса в неделю.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР)Каир (город)ОАЭМальдивыЕгипет
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