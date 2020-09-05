https://ria.ru/20200905/pozhar-1576809083.html

Площадь природного пожара в Ростовской области выросла до 1560 гектаров

Площадь природного пожара на территории Ростовской области выросла почти до 1,6 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T07:49

2020-09-05T07:49

2020-09-05T07:49

москва

тарасовский район

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Площадь природного пожара на территории <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> выросла почти до 1,6 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В пятницу сообщалось, что площадь лесного пожара в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a> Ростовской области выросла до 1,2 тысячи гектаров, возгорание было локализовано на трех из четырех участков.По его словам, огонь тушат 469 человек и 124 единицы техники, в том числе семь воздушных судов.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали. В четверг пожары были ликвидированы во всех районах кроме Тарасовского.

https://ria.ru/20200903/pozhary-1576668836.html

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москва

тарасовский район

ростовская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, тарасовский район, ростовская область, происшествия