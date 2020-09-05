https://ria.ru/20200905/pozhar-1576809083.html
Площадь природного пожара в Ростовской области выросла до 1560 гектаров
Площадь природного пожара на территории Ростовской области выросла почти до 1,6 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T07:49
2020-09-05T07:49
2020-09-05T07:49
москва
тарасовский район
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Площадь природного пожара на территории <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> выросла почти до 1,6 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В пятницу сообщалось, что площадь лесного пожара в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a> Ростовской области выросла до 1,2 тысячи гектаров, возгорание было локализовано на трех из четырех участков.По его словам, огонь тушат 469 человек и 124 единицы техники, в том числе семь воздушных судов.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали. В четверг пожары были ликвидированы во всех районах кроме Тарасовского.
https://ria.ru/20200903/pozhary-1576668836.html
3
москва
тарасовский район
ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тарасовский район, ростовская область, происшествия