https://ria.ru/20200905/poroshenko-1576824511.html
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал введенные против него Москвой санкции. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T18:02
2020-09-05T18:02
2020-09-05T22:33
россия
европейская солидарность
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 5 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> прокомментировал введенные против него Москвой санкции.Накануне правительство России расширило персональные санкции против украинцев. Среди тех, кто попал под ограничения, оказался Порошенко.Сам он сравнил санкции Москвы с "государственной наградой" за его президентство. "Это – как знак качества", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>".На Украине против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел.
https://ria.ru/20200806/1575461759.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире