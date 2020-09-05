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Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал введенные против него Москвой санкции. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T18:02
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россия
европейская солидарность
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 5 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> прокомментировал введенные против него Москвой санкции.Накануне правительство России расширило персональные санкции против украинцев. Среди тех, кто попал под ограничения, оказался Порошенко.Сам он сравнил санкции Москвы с "государственной наградой" за его президентство. "Это – как знак качества", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>".На Украине против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел.
https://ria.ru/20200806/1575461759.html
россия
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россия, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире

Порошенко оценил введенные против него Россией санкции

18:02 05.09.2020 (обновлено: 22:33 05.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 5 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал введенные против него Москвой санкции.
Накануне правительство России расширило персональные санкции против украинцев. Среди тех, кто попал под ограничения, оказался Порошенко.
Сам он сравнил санкции Москвы с "государственной наградой" за его президентство.
"Это – как знак качества", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
На Украине против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел.
Встреча президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 19:10
Лукашенко рассказал об отношениях с Порошенко
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