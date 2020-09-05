https://ria.ru/20200905/poroshenko-1576824511.html

Порошенко оценил введенные против него Россией санкции

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал введенные против него Москвой санкции. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T18:02

2020-09-05T18:02

2020-09-05T22:33

россия

европейская солидарность

петр порошенко

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:0:2727:1533_1400x0_80_0_0_9efe17cbbaa52c155b15364be4cb44a6.jpg

<strong>КИЕВ, 5 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> прокомментировал введенные против него Москвой санкции.Накануне правительство России расширило персональные санкции против украинцев. Среди тех, кто попал под ограничения, оказался Порошенко.Сам он сравнил санкции Москвы с "государственной наградой" за его президентство. "Это – как знак качества", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>".На Украине против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел.

https://ria.ru/20200806/1575461759.html

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире