https://ria.ru/20200905/pandemiya-1576812184.html

В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 671, в Санкт-Петербурге – 195, в Подмосковье - 168, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:38

2020-09-05T10:38

2020-09-05T10:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 671, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 195, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>."Распределение по субъектам: 1. Москва 671, 2. Санкт-Петербург 195, 3. Московская область 168", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области - восемь, Чечне - шесть и Чукотском автономном округе - два.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576811957.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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