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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200905/pandemiya-1576812184.html
В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 671, в Санкт-Петербурге – 195, в Подмосковье - 168, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:38
2020-09-05T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 671, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 195, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>."Распределение по субъектам: 1. Москва 671, 2. Санкт-Петербург 195, 3. Московская область 168", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области - восемь, Чечне - шесть и Чукотском автономном округе - два.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом

10:38 05.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 671, в Санкт-Петербурге – 195, в Подмосковье - 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 671, 2. Санкт-Петербург 195, 3. Московская область 168", - говорится в сообщении.
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
10:33Распространение нового коронавируса
В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области - восемь, Чечне - шесть и Чукотском автономном округе - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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