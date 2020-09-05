Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200905/pamyat-1576807428.html
Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
Мозг человека сохраняет не только позитив, как принято считать. Негатив тоже, но он заблокирован защитными функциями, рассказал радио Sputnik доцент кафедры... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:06
2020-09-05T02:06
россия
риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543051_0:284:2730:1820_1400x0_80_0_0_8a527c19940e5ff36e1657b62ee1eeab.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Мозг человека сохраняет не только позитив, как принято считать. Негатив тоже, но он заблокирован защитными функциями, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200905/mozg-1576785057.html">радио Sputnik</a> доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.Негативные воспоминания, также как и позитивные, остаются с человеком на протяжении всей его жизни, но доступ к ним ограничен защитными механизмами работы мозга. Из-за этого создается впечатление, что в памяти остаются только светлые моменты. Если бы отрицательный флешбэк был постоянно доступен человеку, то это представляло бы угрозу его жизни, считает Рустем Гайфутдинов.Доказательством того, что негативные воспоминания не стерты, а просто скрыты, служат работы судебных медиков. Рустем Гайфутдинов уверяет, что если постараться, то можно вспомнить абсолютно все. "У человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове", – рассказал невролог в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/zdorove-1576280878.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543051_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_dccd364517962dcb64b3ff314f02a443.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия

Ученый объяснил, почему человек забывает плохое

02:06 05.09.2020
6797
© Depositphotos / Andrew OstrovskyСила мысли
Сила мысли - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мозг человека сохраняет не только позитив, как принято считать. Негатив тоже, но он заблокирован защитными функциями, рассказал радио Sputnik доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
Негативные воспоминания, также как и позитивные, остаются с человеком на протяжении всей его жизни, но доступ к ним ограничен защитными механизмами работы мозга. Из-за этого создается впечатление, что в памяти остаются только светлые моменты. Если бы отрицательный флешбэк был постоянно доступен человеку, то это представляло бы угрозу его жизни, считает Рустем Гайфутдинов.
"У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным. В моменты негативных переживаний человек уязвим во всех отношениях. Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить. Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм", – объяснил радио Sputnik невролог.
Доказательством того, что негативные воспоминания не стерты, а просто скрыты, служат работы судебных медиков. Рустем Гайфутдинов уверяет, что если постараться, то можно вспомнить абсолютно все.
"У человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове", – рассказал невролог в интервью радио Sputnik.
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 13:09
Память укрепляется. Ученые предложили способ противостоять Альцгеймеру
4626305
Обсудить 2
РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
Номер Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 работает круглосуточно
Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного
Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857
Названы вредные для здоровья традиции россиян
Редкая серебряная монета 1794 года выпуска номиналом в один доллар с изображением Свободы с распущенными волосами
Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
Смартфон
Назван самый мощный бюджетный смартфон
Московский Кремль
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Банкомат
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Автомобиль полиции в американском городе Шарлоттсвилл
Россиянина Крючкова обвинили в США в сговоре с целью кибератаки
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
11:08В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
10:53Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
10:49В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
10:44Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
10:42В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
10:40Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
10:39Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:38В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
10:34В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки
10:33В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
10:27Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
10:25В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
10:23В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
10:12Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
10:10Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
09:57Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
09:38Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
09:30Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию
09:20Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Лента новостейМолния