https://ria.ru/20200905/pamyat-1576807428.html
Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
Мозг человека сохраняет не только позитив, как принято считать. Негатив тоже, но он заблокирован защитными функциями, рассказал радио Sputnik доцент кафедры... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:06
2020-09-05T02:06
2020-09-05T02:06
россия
риа наука
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Мозг человека сохраняет не только позитив, как принято считать. Негатив тоже, но он заблокирован защитными функциями, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200905/mozg-1576785057.html">радио Sputnik</a> доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.Негативные воспоминания, также как и позитивные, остаются с человеком на протяжении всей его жизни, но доступ к ним ограничен защитными механизмами работы мозга. Из-за этого создается впечатление, что в памяти остаются только светлые моменты. Если бы отрицательный флешбэк был постоянно доступен человеку, то это представляло бы угрозу его жизни, считает Рустем Гайфутдинов.Доказательством того, что негативные воспоминания не стерты, а просто скрыты, служат работы судебных медиков. Рустем Гайфутдинов уверяет, что если постараться, то можно вспомнить абсолютно все. "У человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове", – рассказал невролог в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/zdorove-1576280878.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Мозг человека сохраняет не только позитив, как принято считать. Негатив тоже, но он заблокирован защитными функциями, рассказал радио Sputnik
доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
Негативные воспоминания, также как и позитивные, остаются с человеком на протяжении всей его жизни, но доступ к ним ограничен защитными механизмами работы мозга. Из-за этого создается впечатление, что в памяти остаются только светлые моменты. Если бы отрицательный флешбэк был постоянно доступен человеку, то это представляло бы угрозу его жизни, считает Рустем Гайфутдинов.
"У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным. В моменты негативных переживаний человек уязвим во всех отношениях. Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить. Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм", – объяснил радио Sputnik невролог.
Доказательством того, что негативные воспоминания не стерты, а просто скрыты, служат работы судебных медиков. Рустем Гайфутдинов уверяет, что если постараться, то можно вспомнить абсолютно все.
"У человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове", – рассказал невролог в интервью радио Sputnik.