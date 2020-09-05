https://ria.ru/20200905/otstavka-1576818224.html

Главу столичного управления СК на транспорте отправили в отставку

Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:44

2020-09-05T13:44

2020-09-05T13:47

сергей вазюлин

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vazjulin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вазюлин</a> отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сергей Вазюлин отправлен в отставку, причина неизвестна", - сказал собеседник агентства.Комментарием ведомства РИА Новости не располагает.Вазюлин был назначен на должность руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в феврале 2018 года.

https://ria.ru/20200217/1564878920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вазюлин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность