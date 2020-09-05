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Главу столичного управления СК на транспорте отправили в отставку
Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:44
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сергей вазюлин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vazjulin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вазюлин</a> отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сергей Вазюлин отправлен в отставку, причина неизвестна", - сказал собеседник агентства.Комментарием ведомства РИА Новости не располагает.Вазюлин был назначен на должность руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в феврале 2018 года.
https://ria.ru/20200217/1564878920.html
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сергей вазюлин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность

Главу столичного управления СК на транспорте отправили в отставку

13:44 05.09.2020 (обновлено: 13:47 05.09.2020)
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© Фото : Пресс-служба ММСУТ СК РоссииРуководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергей Вазюлин
Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергей Вазюлин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : Пресс-служба ММСУТ СК России
Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергей Вазюлин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сергей Вазюлин отправлен в отставку, причина неизвестна", - сказал собеседник агентства.
Комментарием ведомства РИА Новости не располагает.
Вазюлин был назначен на должность руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в феврале 2018 года.
Генерал-майор полиции Сергей Плахих - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 16:08
Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку
2615002
Обсудить 1
Сергей ВазюлинСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
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