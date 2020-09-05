https://ria.ru/20200905/otstavka-1576818224.html
Главу столичного управления СК на транспорте отправили в отставку
Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:44
2020-09-05T13:44
2020-09-05T13:47
сергей вазюлин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vazjulin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вазюлин</a> отправлен в отставку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сергей Вазюлин отправлен в отставку, причина неизвестна", - сказал собеседник агентства.Комментарием ведомства РИА Новости не располагает.Вазюлин был назначен на должность руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в феврале 2018 года.
https://ria.ru/20200217/1564878920.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вазюлин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность