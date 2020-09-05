Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/osago-1576820080.html
Россиянам предсказали подорожание ОСАГО
Введение индивидуального расчета тарифов на ОСАГО, когда аккуратность водителя влияет на стоимость полиса, приведет к росту цен для большинства автомобилистов,... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:00
2020-09-05T18:48
вячеслав субботин
россия
осаго
авто
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156157/78/1561577806_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_45190c53512169da14710fbad9f73709.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Введение индивидуального расчета тарифов на <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, когда аккуратность водителя влияет на стоимость полиса, приведет к росту цен для большинства автомобилистов, уверен автоэксперт <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-subbotin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Субботин</a>. В беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" он заявил, что цель страховой компании — заработать и именно поэтому вводится дифференцирование подсчета тарифа. "То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов", — пояснил он. По мнению Субботина, в городе просто невозможно не нарушать правила. И виной этому неправильная организация дорожного движения. "Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти", — отметил эксперт. Он также остановился на проблеме высоких тарифов для новичков. По словам Субботина, начинающие водители самые сконцентрированные, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них самая высокая. Автоэксперт пояснил, что где-то до трех лет стажа новички ездят предельно внимательно, а потом уже "начинают расслабляться".Он выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения. В России вступило в силу указание Центробанка о расширении коридора цен на полисы ОСАГО. Теперь страховщики смогут подбирать автолюбителям более персонализированный тариф. По новым правилам при определении стоимости полиса для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие. А базовые ставки теперь будут находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей.
https://ria.ru/20200706/1573964117.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/78/1561577806_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_35705fa2b36697c36118a0c4f8b90bbd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав субботин, россия, осаго, авто, общество, экономика

Россиянам предсказали подорожание ОСАГО

15:00 05.09.2020 (обновлено: 18:48 05.09.2020)
3979
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Введение индивидуального расчета тарифов на ОСАГО, когда аккуратность водителя влияет на стоимость полиса, приведет к росту цен для большинства автомобилистов, уверен автоэксперт Вячеслав Субботин.
В беседе с телеканалом "360" он заявил, что цель страховой компании — заработать и именно поэтому вводится дифференцирование подсчета тарифа.
"То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов", — пояснил он.
По мнению Субботина, в городе просто невозможно не нарушать правила. И виной этому неправильная организация дорожного движения.
"Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти", — отметил эксперт.
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 16:57
Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Он также остановился на проблеме высоких тарифов для новичков. По словам Субботина, начинающие водители самые сконцентрированные, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них самая высокая. Автоэксперт пояснил, что где-то до трех лет стажа новички ездят предельно внимательно, а потом уже "начинают расслабляться".
Он выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.
В России вступило в силу указание Центробанка о расширении коридора цен на полисы ОСАГО. Теперь страховщики смогут подбирать автолюбителям более персонализированный тариф.
По новым правилам при определении стоимости полиса для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие. А базовые ставки теперь будут находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей.
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 14:09
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
179021754
Обсудить 3
Вячеслав СубботинРоссияОСАГОАвтоОбществоЭкономика
Рекомендуем
Телеведущая Елена Летучая
Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
Россиянин потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги
Марьяна Ро
В Москве избили популярную блогершу
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым "инсценированным суицидом"
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Актер Жерар Депардье
Жерар Депардье принял православие
Дерматолог осматривает родинку пациентки
Названы предсказывающие рак изменения родинок
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Янтарная комната в Екатерининском дворце
В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда Москвы
Пашаев рассказал о настроении Ефремова перед приговором
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Лента новостейМолния