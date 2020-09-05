https://ria.ru/20200905/osago-1576820080.html

Россиянам предсказали подорожание ОСАГО

Введение индивидуального расчета тарифов на ОСАГО, когда аккуратность водителя влияет на стоимость полиса, приведет к росту цен для большинства автомобилистов,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T15:00

2020-09-05T15:00

2020-09-05T18:48

вячеслав субботин

россия

осаго

авто

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Введение индивидуального расчета тарифов на <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, когда аккуратность водителя влияет на стоимость полиса, приведет к росту цен для большинства автомобилистов, уверен автоэксперт <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-subbotin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Субботин</a>. В беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" он заявил, что цель страховой компании — заработать и именно поэтому вводится дифференцирование подсчета тарифа. "То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов", — пояснил он. По мнению Субботина, в городе просто невозможно не нарушать правила. И виной этому неправильная организация дорожного движения. "Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти", — отметил эксперт. Он также остановился на проблеме высоких тарифов для новичков. По словам Субботина, начинающие водители самые сконцентрированные, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них самая высокая. Автоэксперт пояснил, что где-то до трех лет стажа новички ездят предельно внимательно, а потом уже "начинают расслабляться".Он выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения. В России вступило в силу указание Центробанка о расширении коридора цен на полисы ОСАГО. Теперь страховщики смогут подбирать автолюбителям более персонализированный тариф. По новым правилам при определении стоимости полиса для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие. А базовые ставки теперь будут находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей.

https://ria.ru/20200706/1573964117.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав субботин, россия, осаго, авто, общество, экономика