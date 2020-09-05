https://ria.ru/20200905/osago-1576809682.html
Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО
В России вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:01
2020-09-05T09:01
2020-09-05T10:55
осаго
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> В России вступило в силу <a href="https://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/90134/1098" target="_blank" rel="nofollow noopener">указание</a> Центробанка, расширяющее тарифный коридор <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.Так, для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок расширится на десять процентов вверх и вниз и будет находиться в рамках 2471-5436 рублей.Указание дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.По новым правилам страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.В то же время регулятор определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, — это явно дискриминирующие факторы: например, национальная, расовая, языковая принадлежности.
https://ria.ru/20200706/1573964117.html
https://ria.ru/20200825/osago-1576283975.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
В России вступило в силу указание
Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО
и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.
Так, для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок расширится на десять процентов вверх и вниз и будет находиться в рамках 2471-5436 рублей.
Указание дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.
По новым правилам страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.
"Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск", — говорится в сообщении ЦБ.
В то же время регулятор определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, — это явно дискриминирующие факторы: например, национальная, расовая, языковая принадлежности.