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Страны СНГ обсудили координацию позиций в Генассамблее ООН
Государства-участники СНГ обсудили в ходе межмидовских консультаций по вопросам повестки дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН координацию позиций и... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:26
2020-09-05T13:26
генеральная ассамблея оон
снг
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Государства-участники <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> обсудили в ходе межмидовских консультаций по вопросам повестки дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> координацию позиций и повестку дня в области устойчивого развития, говорится в сообщении МИД РФ.Межмидовские консультации состоялись 4 сентября в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ."Основное внимание было уделено вопросам координации позиций в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a>, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сообщили в МИД РФ.Консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере, позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами-участниками СНГ на площадке ООН, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200904/nevmeshatelstvo-1576799702.html
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генеральная ассамблея оон, снг, оон, в мире

Страны СНГ обсудили координацию позиций в Генассамблее ООН

13:26 05.09.2020
2050
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государства-участники СНГ обсудили в ходе межмидовских консультаций по вопросам повестки дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН координацию позиций и повестку дня в области устойчивого развития, говорится в сообщении МИД РФ.
Межмидовские консультации состоялись 4 сентября в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Дом Правительства. Республика Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:50Протесты в Белоруссии
Минск на заседании в ООН призвал Запад проявить беспристрастность
"Основное внимание было уделено вопросам координации позиций в Генассамблее, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сообщили в МИД РФ.
Консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере, позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами-участниками СНГ на площадке ООН, добавили в ведомстве.
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 18:58Протесты в Белоруссии
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Генеральная Ассамблея ООНСНГООНВ мире
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