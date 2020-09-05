https://ria.ru/20200905/oon-1576817747.html

Страны СНГ обсудили координацию позиций в Генассамблее ООН

Государства-участники СНГ обсудили в ходе межмидовских консультаций по вопросам повестки дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН координацию позиций и... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:26

2020-09-05T13:26

2020-09-05T13:26

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Государства-участники <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> обсудили в ходе межмидовских консультаций по вопросам повестки дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> координацию позиций и повестку дня в области устойчивого развития, говорится в сообщении МИД РФ.Межмидовские консультации состоялись 4 сентября в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ."Основное внимание было уделено вопросам координации позиций в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a>, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сообщили в МИД РФ.Консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере, позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами-участниками СНГ на площадке ООН, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200904/nevmeshatelstvo-1576799702.html

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная ассамблея оон, снг, оон, в мире