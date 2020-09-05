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https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html
Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым "инсценированным суицидом"
Актер Иван Охлобыстин оценил ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:45
2020-09-05T15:53
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> оценил ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Охлобыстин подчеркнул, что во время процесса подсудимый сделал все, чтобы получить максимальный срок, и вспомнил о том, что Ефремов выражал сожаление об отмене смертной казни."Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер", — написал Охлобыстин на своей странице во <a href="https://vk.com/ohlobistin" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте".</a>Также он отметил, что Ефремов "был хорошим человеком и верным другом", и случившееся с ним стало большим горем для всех его близких.Ефремов 3 сентября в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200905/efremov-1576818304.html
дадут 7 лет. отсидит 2 года будет стенгазеты клепать и паясничать на сцене. потом освободят по УДО.
57
Поведение Ефремова на суде вплоть до последнего дня было просто безумием! Ещё и людей за лжесвидетельство к уголовной ответственности привлекут из-за него.
57
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, происшествия

Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым "инсценированным суицидом"

15:45 05.09.2020 (обновлено: 15:53 05.09.2020)
53438
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин оценил ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.
Охлобыстин подчеркнул, что во время процесса подсудимый сделал все, чтобы получить максимальный срок, и вспомнил о том, что Ефремов выражал сожаление об отмене смертной казни.
"Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер", — написал Охлобыстин на своей странице во "ВКонтакте".
Также он отметил, что Ефремов "был хорошим человеком и верным другом", и случившееся с ним стало большим горем для всех его близких.
Ефремов 3 сентября в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
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9648103212138
Обсудить 27
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинПроисшествия
Популярные комментарии
дадут 7 лет. отсидит 2 года будет стенгазеты клепать и паясничать на сцене. потом освободят по УДО.
5 сентября, 16:06
Damir AlievDamir Aliev
4430316
Поведение Ефремова на суде вплоть до последнего дня было просто безумием! Ещё и людей за лжесвидетельство к уголовной ответственности привлекут из-за него.
5 сентября, 17:09
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
5320101
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