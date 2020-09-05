https://ria.ru/20200905/ogranicheniya-1576816736.html
Путин призвал соблюдать ограничения из-за коронавируса
Вынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:55
2020-09-05T12:55
2020-09-05T13:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Вынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В этом году, к сожалению, он (День города - ред.) отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и ее жителей, но и для всей нашей страны", - сказал он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию дня города Москвы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Russian CRinGeR
Наивный, почти никто не соблюдает
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество