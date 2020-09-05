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Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного
По номеру мобильного телефона с появлением интернета стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:18
2020-09-05T04:18
россия
мобильный телефон
интернет
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> По номеру <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">мобильного телефона</a> с появлением <a href="https://ria.ru/tag_internet/" target="_blank">интернета</a> стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение или одна из поисковых систем, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200905/831990991.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
Вот так, незатейливо, под видом информации от «эксперта», и раскручивают приложения, владельцы которого проплатили «копеечку» редакции.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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россия, мобильный телефон, интернет, технологии

Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного

04:18 05.09.2020
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© РИА Новости / Костамо ВераНомер Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 работает круглосуточно
Номер Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 работает круглосуточно - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Костамо Вера
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. По номеру мобильного телефона с появлением интернета стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение или одна из поисковых систем, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Чтобы узнать, кто именно вам звонит, можно воспользоваться популярным мобильным положением Getcontact, которое содержит в себе "умную телефонную книжку", так как пользователи сливают туда номера телефонов и данные к ним (никнейм человека)", — объясняет эксперт.
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РоссияМобильный телефонИнтернетТехнологии
Популярные комментарии
Вот так, незатейливо, под видом информации от «эксперта», и раскручивают приложения, владельцы которого проплатили «копеечку» редакции.
5 сентября, 05:58
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