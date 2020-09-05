https://ria.ru/20200905/nomer-1576808063.html
Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного
По номеру мобильного телефона с появлением интернета стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:18
2020-09-05T04:18
2020-09-05T04:18
россия
мобильный телефон
интернет
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> По номеру <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">мобильного телефона</a> с появлением <a href="https://ria.ru/tag_internet/" target="_blank">интернета</a> стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение или одна из поисковых систем, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200905/831990991.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
Абориген СССР
Вот так, незатейливо, под видом информации от «эксперта», и раскручивают приложения, владельцы которого проплатили «копеечку» редакции.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мобильный телефон, интернет, технологии