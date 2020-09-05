https://ria.ru/20200905/nomer-1576808063.html

Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного

По номеру мобильного телефона с появлением интернета стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T04:18

2020-09-05T04:18

2020-09-05T04:18

россия

мобильный телефон

интернет

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> По номеру <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">мобильного телефона</a> с появлением <a href="https://ria.ru/tag_internet/" target="_blank">интернета</a> стало легко узнать практически любую информацию о человеке. Для этого понадобится специальное приложение или одна из поисковых систем, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200905/831990991.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Абориген СССР Вот так, незатейливо, под видом информации от «эксперта», и раскручивают приложения, владельцы которого проплатили «копеечку» редакции. 71

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мобильный телефон, интернет, технологии