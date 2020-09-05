https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576816627.html

Глава СВР Нарышкин подтвердил, что в советские времена работал в Брюсселе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что в советские годы работал в столице Бельгии Брюсселе. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:51

2020-09-05T12:51

2020-09-05T12:51

ленинград

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

сергей нарышкин

москва

бельгия

ссср

безопасность

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> подтвердил, что в советские годы работал в столице <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>."Да, мне тоже пришлось... Я там работал", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1". Согласно официальным сведениям, Нарышкин в качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике работал в аппарате экономического советника посольства <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в Бельгии. В Брюсселе расположены, в частности, офис <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, секретариат стран Бенилюкса, а с начала 1990-х годов - штаб-квартира <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>."Сергей Нарышкин работал в Брюсселе в советском диппредставительстве. Под крышей посольств действуют так называемые легальные резидентуры (разведки), чьи сотрудники, как правило, защищены диппаспортами", - было сказано в сюжете.В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>). Затем Нарышкин вернулся в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинград</a> и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.

https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576815672.html

https://ria.ru/20200509/1571230036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, сергей нарышкин, москва, бельгия, ссср, безопасность