https://ria.ru/20200905/nalogi-1576814493.html

Эксперт оценила призыв Дерипаски перестать "кормить Москву"

Все собираемые в регионах налоги не могут там оставаться, поскольку, в частности, есть функции, которые выполняет федеральное правительство, прокомментировала... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:02

2020-09-05T12:02

2020-09-05T12:03

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

олег дерипаска

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Все собираемые в регионах налоги не могут там оставаться, поскольку, в частности, есть функции, которые выполняет федеральное правительство, прокомментировала РИА Новости руководитель группы региональных рейтингов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> Елена Анисимова.Ранее бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться.Она добавила, что налоговые доходы сконцентрированы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, потому что крупнейшие компании предпочитают регистрироваться в центре принятия решений.По ее словам, даже если оставить все или большую часть налоговых доходов в регионах, то некоторым из них не хватит этих средств для финансирования расходов. "Компенсировать эти недостающие средства будет неоткуда, поскольку в таком случае перераспределяющая функция федерального бюджета будет утеряна - ведь нефтегазовые доходы останутся в нефтегазовых регионах", - продолжила собеседник агентства.В последнее время были предприняты некоторые шаги, которые привели к большей централизации налоговых доходов: изменение пропорций распределения налога на прибыль, повышение НДС, напомнила она."Безусловно, можно говорить о неравномерности распределения налоговых доходов регионов. И некоторые регионы заявляли о том, что в их бюджет поступает, например, менее половины собираемых на территории субъекта налогов", - сказала Анисимова.Эксперт считает, что необходимо искать разумный баланс, возможно, отчасти менять текущую систему распределения. "Не делая, тем не менее, революционных шагов", - заключила она.

https://ria.ru/20200903/nalog-1576661513.html

https://ria.ru/20200904/gosduma-1576723144.html

Max Giz Встречное предложение - перестать кормить Дерипаску, конфисковать присвоенное народное достояние. 30

Ольга Занкова результат предсказуем - одни будут жить шикарно - другие - деградировать. Собственно, донорами являются ВСЕГО 5 регионов, все остальные на дотациях. Можно подумать Дерипаска этого не знает? 18

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), олег дерипаска, москва, экономика