https://ria.ru/20200905/moskvichi-1576817857.html

Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом

Более 60 тысяч медиков самоотверженно боролись с пандемией в Москве, огромное уважение заслужили и более 22 тысяч волонтеров, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:31

2020-09-05T13:31

2020-09-05T13:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:350:2783:1915_1400x0_80_0_0_0350d642e857e1f31bd3d29f8b6fd35b.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Более 60 тысяч медиков самоотверженно боролись с пандемией в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, огромное уважение заслужили и более 22 тысяч волонтеров, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент поблагодарил москвичей за смелость и солидарность в борьбе с пандемией."В Москве боролись с эпидемией более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала сотрудников и водителей скорой помощи. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте. Так и было, когда речь идет о жизни и здоровье, а как же иначе. И по сути вы все стали главными в этом сложном, наполненном высшим смыслом сражении за жизнь", - сказал он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию в Москве Дня города.Путин подчеркнул, что огромное уважение москвичей заслужили и волонтеры."В период самоизоляции в это движение включились более 22 тысяч людей разных возрастов, профессий и социального статуса. Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей: актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, вот что меня радовало, вы знаете, мне было приятно смотреть, гордились этим и по праву", - отметил глава государства.Всех волонтеров объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией, добавил Путин. "Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие добрые сердца", - сказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200905/ogranicheniya-1576816736.html

https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576737485.html

10

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, москва