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https://ria.ru/20200905/moskvichi-1576817857.html
Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом
Более 60 тысяч медиков самоотверженно боролись с пандемией в Москве, огромное уважение заслужили и более 22 тысяч волонтеров, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:31
2020-09-05T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
москва
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Более 60 тысяч медиков самоотверженно боролись с пандемией в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, огромное уважение заслужили и более 22 тысяч волонтеров, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент поблагодарил москвичей за смелость и солидарность в борьбе с пандемией."В Москве боролись с эпидемией более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала сотрудников и водителей скорой помощи. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте. Так и было, когда речь идет о жизни и здоровье, а как же иначе. И по сути вы все стали главными в этом сложном, наполненном высшим смыслом сражении за жизнь", - сказал он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию в Москве Дня города.Путин подчеркнул, что огромное уважение москвичей заслужили и волонтеры."В период самоизоляции в это движение включились более 22 тысяч людей разных возрастов, профессий и социального статуса. Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей: актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, вот что меня радовало, вы знаете, мне было приятно смотреть, гордились этим и по праву", - отметил глава государства.Всех волонтеров объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией, добавил Путин. "Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие добрые сердца", - сказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200905/ogranicheniya-1576816736.html
https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576737485.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, москва

Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом

13:31 05.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 60 тысяч медиков самоотверженно боролись с пандемией в Москве, огромное уважение заслужили и более 22 тысяч волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент поблагодарил москвичей за смелость и солидарность в борьбе с пандемией.
"В Москве боролись с эпидемией более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала сотрудников и водителей скорой помощи. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте. Так и было, когда речь идет о жизни и здоровье, а как же иначе. И по сути вы все стали главными в этом сложном, наполненном высшим смыслом сражении за жизнь", - сказал он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию в Москве Дня города.
Путин подчеркнул, что огромное уважение москвичей заслужили и волонтеры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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"В период самоизоляции в это движение включились более 22 тысяч людей разных возрастов, профессий и социального статуса. Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей: актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, вот что меня радовало, вы знаете, мне было приятно смотреть, гордились этим и по праву", - отметил глава государства.
Всех волонтеров объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией, добавил Путин. "Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие добрые сердца", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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