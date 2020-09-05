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https://ria.ru/20200905/moskva-1576818187.html
Москва наполнена энергетикой новых идей, заявил Путин
Москва притягательна как динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и прорывных решений, которые с каждым годом преображают столицу, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:44
2020-09-05T13:44
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> притягательна как динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и прорывных решений, которые с каждым годом преображают столицу, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и - я хочу это подчеркнуть - с каждым годом преображают Москву", - сказал Путин в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.Он отметил, что многовековая история всей страны и российская государственность неразрывно связаны с Москвой. "И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу", - заявил президент.
https://ria.ru/20200905/moskva-1576817803.html
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60
владимир путин, москва, общество

Москва наполнена энергетикой новых идей, заявил Путин

13:44 05.09.2020
837
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва притягательна как динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и прорывных решений, которые с каждым годом преображают столицу, заявил президент России Владимир Путин.
"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и - я хочу это подчеркнуть - с каждым годом преображают Москву", - сказал Путин в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.
Он отметил, что многовековая история всей страны и российская государственность неразрывно связаны с Москвой. "И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу", - заявил президент.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 13:29Распространение нового коронавируса
Москва возвращается в привычное русло после пандемии, заявил Путин
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