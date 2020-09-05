https://ria.ru/20200905/moskva-1576818187.html

Москва наполнена энергетикой новых идей, заявил Путин

Москва притягательна как динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и прорывных решений, которые с каждым годом преображают столицу, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:44

2020-09-05T13:44

2020-09-05T13:44

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> притягательна как динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и прорывных решений, которые с каждым годом преображают столицу, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и - я хочу это подчеркнуть - с каждым годом преображают Москву", - сказал Путин в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.Он отметил, что многовековая история всей страны и российская государственность неразрывно связаны с Москвой. "И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу", - заявил президент.

https://ria.ru/20200905/moskva-1576817803.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, общество