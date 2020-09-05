https://ria.ru/20200905/moskva-1576817803.html

Москва возвращается в привычное русло после пандемии, заявил Путин

Москва уверенно возвращается в привычное русло после пандемии коронавируса, восстанавливается привычный для столицы мощный ритм жизни, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:29

2020-09-05T13:29

2020-09-05T13:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уверенно возвращается в привычное русло после пандемии коронавируса, восстанавливается привычный для столицы мощный ритм жизни, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Сейчас она после испытаний эпидемии уверенно возвращает и свой привычный - для Москвы привычный, для многих регионов необычный - мощный ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия. Кстати, хочу отметить, ни на один день не прекращалось строительство метро", - заявил Путин на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.Он отметил, что в столице возводятся новые дома и строятся дороги. "Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились - и с некоторым недоверием иногда. Но работа идёт, и я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом; новоселы въезжают в современные квартиры", - сказал президент.На докризисные обороты постепенно выходит малый и средний бизнес в столице, продолжил он. "Да, здесь ещё есть вопросы, есть проблемы, и в сфере услуг тоже. Но всё постепенно возвращается в нормальный ритм работы", - подчеркнул Путин, напомнив, что у московских школьников и студентов начались занятия в новом учебном году."Москвичи своим трудом, знаниями, талантом, напористостью, я бы сказал, уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в сложный период эпидемии", - добавил президент РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200905/putin-1576817639.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, москва, общество