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https://ria.ru/20200905/moskva-1576817803.html
Москва возвращается в привычное русло после пандемии, заявил Путин
Москва уверенно возвращается в привычное русло после пандемии коронавируса, восстанавливается привычный для столицы мощный ритм жизни, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:29
2020-09-05T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уверенно возвращается в привычное русло после пандемии коронавируса, восстанавливается привычный для столицы мощный ритм жизни, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Сейчас она после испытаний эпидемии уверенно возвращает и свой привычный - для Москвы привычный, для многих регионов необычный - мощный ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия. Кстати, хочу отметить, ни на один день не прекращалось строительство метро", - заявил Путин на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.Он отметил, что в столице возводятся новые дома и строятся дороги. "Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились - и с некоторым недоверием иногда. Но работа идёт, и я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом; новоселы въезжают в современные квартиры", - сказал президент.На докризисные обороты постепенно выходит малый и средний бизнес в столице, продолжил он. "Да, здесь ещё есть вопросы, есть проблемы, и в сфере услуг тоже. Но всё постепенно возвращается в нормальный ритм работы", - подчеркнул Путин, напомнив, что у московских школьников и студентов начались занятия в новом учебном году."Москвичи своим трудом, знаниями, талантом, напористостью, я бы сказал, уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в сложный период эпидемии", - добавил президент РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, москва, общество

Москва возвращается в привычное русло после пандемии, заявил Путин

13:29 05.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва уверенно возвращается в привычное русло после пандемии коронавируса, восстанавливается привычный для столицы мощный ритм жизни, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас она после испытаний эпидемии уверенно возвращает и свой привычный - для Москвы привычный, для многих регионов необычный - мощный ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия. Кстати, хочу отметить, ни на один день не прекращалось строительство метро", - заявил Путин на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.
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Он отметил, что в столице возводятся новые дома и строятся дороги. "Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились - и с некоторым недоверием иногда. Но работа идёт, и я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом; новоселы въезжают в современные квартиры", - сказал президент.
На докризисные обороты постепенно выходит малый и средний бизнес в столице, продолжил он. "Да, здесь ещё есть вопросы, есть проблемы, и в сфере услуг тоже. Но всё постепенно возвращается в нормальный ритм работы", - подчеркнул Путин, напомнив, что у московских школьников и студентов начались занятия в новом учебном году.
"Москвичи своим трудом, знаниями, талантом, напористостью, я бы сказал, уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в сложный период эпидемии", - добавил президент РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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