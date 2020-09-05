https://ria.ru/20200905/moskva-1576812374.html
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в его историю,... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:41
2020-09-05T10:41
2020-09-05T10:41
день города москвы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в его историю, соответствующее видео с поздравлениями опубликовано на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства Москвы.Мэр отметил, что сегодня Москва снова бурлит жизнью, и то, что сегодня москвичи отмечают праздник не онлайн, а в парках и на улицах, - это общая заслуга всех жителей столицы. "Спасибо всем, кто помог городу выстоять в эти трудные дни! Низкий поклон нашим главным героям - врачам и медсестрам. Вы спасли тысячи жизней, и по сей день многие из вас остаются на своем посту", - добавил Собянин."Разумеется, мы в правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города. Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что в 2020 году в городе было сделано много значимых проектов, некоторые из объектов успели открыть еще в январе-марте, другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии."Все плохое пройдет и забудется. А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20200905/moskva-1576787035.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день города москвы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в его историю, соответствующее видео с поздравлениями опубликовано на сайте
правительства Москвы.
"Дорогие друзья! Нашему прекрасному городу исполнилось 873 года. На своем веку он многое повидал, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в истории Москвы. В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества - силу воли, щедрость души и доброту", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что сегодня Москва снова бурлит жизнью, и то, что сегодня москвичи отмечают праздник не онлайн, а в парках и на улицах, - это общая заслуга всех жителей столицы. "Спасибо всем, кто помог городу выстоять в эти трудные дни! Низкий поклон нашим главным героям - врачам и медсестрам. Вы спасли тысячи жизней, и по сей день многие из вас остаются на своем посту", - добавил Собянин.
"Разумеется, мы в правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города. Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в 2020 году в городе было сделано много значимых проектов, некоторые из объектов успели открыть еще в январе-марте, другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии.
"Все плохое пройдет и забудется. А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей", - отметил Собянин.