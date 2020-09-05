https://ria.ru/20200905/moskva-1576812374.html

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в его историю,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:41

2020-09-05T10:41

2020-09-05T10:41

день города москвы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в его историю, соответствующее видео с поздравлениями опубликовано на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства Москвы.Мэр отметил, что сегодня Москва снова бурлит жизнью, и то, что сегодня москвичи отмечают праздник не онлайн, а в парках и на улицах, - это общая заслуга всех жителей столицы. "Спасибо всем, кто помог городу выстоять в эти трудные дни! Низкий поклон нашим главным героям - врачам и медсестрам. Вы спасли тысячи жизней, и по сей день многие из вас остаются на своем посту", - добавил Собянин."Разумеется, мы в правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города. Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что в 2020 году в городе было сделано много значимых проектов, некоторые из объектов успели открыть еще в январе-марте, другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии."Все плохое пройдет и забудется. А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20200905/moskva-1576787035.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день города москвы, сергей собянин, москва, общество