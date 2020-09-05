https://ria.ru/20200905/moskva-1576787035.html

День города: куда и зачем идти

Сегодня в парках и музеях Москвы, пусть и не с привычным размахом в условиях пандемии, но зато уже в 873-ий раз отмечают день рождения столицы. Куда и зачем... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T07:23

2020-09-05T07:23

2020-09-05T07:24

культура

новости культуры

парк "зарядье"

зарядье

вднх

парк культуры имени горького

москва

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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости</strong>. Сегодня в парках и музеях Москвы, пусть и не с привычным размахом в условиях пандемии, но зато уже в 873-ий раз отмечают день рождения столицы. Куда и зачем можно сходить, — в афише РИА Новости. В саду "Эрмитаж" в <strong>11:00</strong> начнется фестиваль <strong>"Театральный марш"</strong>. Зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров: театра на Таганке, театра Олега Табакова, театра "Практика", Школы драматического искусства, музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театра "Балет Москва", театральной компании "Июльансамбль", Электротеатра "Станиславский", театра имени Пушкина, детского театра "А-Я". Вход открыт для всех желающих по предварительной <a href="https://tagankateatr.ru/projects/Teatralniy-Marsh-1595011657" target="_blank">регистрации</a>. В Зеленом театре в парке Горького в <strong>19:00</strong> стартует благотворительный концерт фестиваля <strong>"Добрые люди"</strong>, в котором примут участие Gazan, Gidayyat, Haru, HammAli & Navai, Клава Кока, Птаха aka Зануда, Диана Гурцкая. В музее Москвы открывается основной проект <strong>VII</strong> <strong>Московской международной биеннале молодого искусства</strong>. На внутренних фасадах музея посетители смогут увидеть четыре сайт-специфик работы российских художников, отобранные экспертным советом. Также Музей Москвы <a href="http://mosmuseum.ru/tours/p/ekskursii-v-den-goroda-2/" target="_blank">предлагает</a> прогулки по столице, в которых можно принять участие офлайн и виртуально: в <strong>11:00</strong> и <strong>14:00</strong> по Остоженке, в <strong>12:00</strong> в особняк Шехтеля на Большой Садовой, в <strong>15:00</strong> на Площадь трех вокзалов, в <strong>16:00</strong> – по Поварской, в <strong>19:00</strong> – по корпусам Провиантских складов. В парке "Зарядье" в <strong>15:00</strong> начнется фестиваль актуальной музыки <strong>"Заря"</strong>. На сцену выйдут "Сансара", ZOLOTO, Animal ДжаZ и "Драгни". В 19:00 выступят "Нервы", IDIOT и "Нервы" и Tesla Boy. Вход бесплатный, но нужно <a href="https://www.zaryadyepark.ru/schedule/95136/" target="_blank">зарегистрироваться</a> на сайте парка. На <strong>ВДНХ</strong> праздник пройдет в Музейном городе. С <strong>12:00</strong> ждут посетителей центр "Космонавтика и авиация" и центр славянской письменности "Слово". В парке ремесел в <strong>14:00 и 16:00</strong> пройдут мастер-классы на Карамельной мануфактуре, а в Музее кино с <strong>14:30</strong> начнут показывать фильмы о Москве. В музее-усадьбе "<strong>Измайлово</strong>" состоятся экскурсии "Государев двор в Измайлове" в <strong>15:00, 16:00 </strong>и<strong> 17:00</strong>, а в <strong>15:00</strong> начнется образовательное мероприятие "Вехи истории Москвы сквозь призму истории Измайловского острова" Музей-заповедник <strong>"Царицыно"</strong> с <strong>11:00</strong> до <strong>16:00 </strong>приглашает детей и взрослых на игру-бродилку "Тенистыми аллеями", в которой нужно будет выполнять задания из путеводителя. Парк <strong>"Сокольники"</strong> в <strong>14:00</strong> представит премьеру экскурсии "Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи".В <strong>Таганском парке</strong> и парке <strong>"Красная Пресня"</strong> с <strong>10:00</strong> до <strong>22:00</strong> будут проходить сеансы интеллектуальных игр "Что? Где? Когда" и QUIZARENA, в которых смогут поучаствовать более тысячи человек. Вести их будут знаменитые знатоки: Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие.

https://ria.ru/20200831/teatr-1576549130.html

https://ria.ru/20200818/1575945291.html

https://realty.ria.ru/20200901/zaryade-1576568018.html

https://ria.ru/20200831/kontsert-1576533626.html

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576534004.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, парк "зарядье", зарядье, вднх, парк культуры имени горького, москва