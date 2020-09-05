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https://ria.ru/20200905/moneta-1576792593.html
Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:34
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культура
новости культуры
аукцион
джордж вашингтон
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за десять миллионов долларов и может установить новый рекорд стоимости, <a href="https://edition.cnn.com/style/article/rare-coin-silver-dollar-up-for-sale-trnd/index.html" target="_blank">сообщает</a> CNN.Монета с женским профилем — изображение Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь, — была первым отчеканенным долларом. Скорее всего, его держал в руках президент США Джордж Вашингтон.Всего было выпущено 1758 таких монет, до нас дошло около 130. Они не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам и почетным гражданам США. Запас драгоценных металлов в Америке после войны с Англией был ослаблен и выпуск таких денег был скорее имиджевым шагом, направленным на поддержание авторитета молодой самостоятельной страны.
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Новости
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новости культуры, аукцион, джордж вашингтон

Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион

02:34 05.09.2020 (обновлено: 10:53 05.09.2020)
13878
© AP Photo / John LocherРедкая серебряная монета 1794 года выпуска номиналом в один доллар с изображением Свободы с распущенными волосами
Редкая серебряная монета 1794 года выпуска номиналом в один доллар с изображением Свободы с распущенными волосами - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / John Locher
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. 8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за десять миллионов долларов и может установить новый рекорд стоимости, сообщает CNN.
Монета с женским профилем — изображение Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь, — была первым отчеканенным долларом. Скорее всего, его держал в руках президент США Джордж Вашингтон.
Всего было выпущено 1758 таких монет, до нас дошло около 130. Они не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам и почетным гражданам США. Запас драгоценных металлов в Америке после войны с Англией был ослаблен и выпуск таких денег был скорее имиджевым шагом, направленным на поддержание авторитета молодой самостоятельной страны.
Пара кроссовок Майкла Джордана. - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 08:44
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4039243888
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