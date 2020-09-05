https://ria.ru/20200905/moneta-1576792593.html
Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:34
2020-09-05T02:34
2020-09-05T10:53
культура
новости культуры
аукцион
джордж вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576812643_0:8:3072:1736_1400x0_80_0_0_38c47319f86049215f593674aa70a31e.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за десять миллионов долларов и может установить новый рекорд стоимости, <a href="https://edition.cnn.com/style/article/rare-coin-silver-dollar-up-for-sale-trnd/index.html" target="_blank">сообщает</a> CNN.Монета с женским профилем — изображение Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь, — была первым отчеканенным долларом. Скорее всего, его держал в руках президент США Джордж Вашингтон.Всего было выпущено 1758 таких монет, до нас дошло около 130. Они не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам и почетным гражданам США. Запас драгоценных металлов в Америке после войны с Англией был ослаблен и выпуск таких денег был скорее имиджевым шагом, направленным на поддержание авторитета молодой самостоятельной страны.
https://rsport.ria.ru/20200814/1575768856.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576812643_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_94b12bb5b262a9e818c466a49007c042.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукцион, джордж вашингтон