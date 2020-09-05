https://ria.ru/20200905/moneta-1576792593.html

Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион

8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T02:34

2020-09-05T02:34

2020-09-05T10:53

культура

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аукцион

джордж вашингтон

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за десять миллионов долларов и может установить новый рекорд стоимости, <a href="https://edition.cnn.com/style/article/rare-coin-silver-dollar-up-for-sale-trnd/index.html" target="_blank">сообщает</a> CNN.Монета с женским профилем — изображение Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь, — была первым отчеканенным долларом. Скорее всего, его держал в руках президент США Джордж Вашингтон.Всего было выпущено 1758 таких монет, до нас дошло около 130. Они не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам и почетным гражданам США. Запас драгоценных металлов в Америке после войны с Англией был ослаблен и выпуск таких денег был скорее имиджевым шагом, направленным на поддержание авторитета молодой самостоятельной страны.

https://rsport.ria.ru/20200814/1575768856.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, аукцион, джордж вашингтон