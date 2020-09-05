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Названы продлевающие молодость продукты
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, способные продлить молодость. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:38
2020-09-05T13:25
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, способные продлить молодость.В первую очередь врач рекомендовал выпивать две-три чашки зеленого чая в день.Среди других омолаживающих организм продуктов Гинзбург назвал оливковое масло, семена льна и рыбу. По словам диетолога, они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от атеросклероза.Специалист также рекомендовал включить в рацион горький шоколад, при производстве которого используется заменитель сахара.
https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье - общество, общество

Названы продлевающие молодость продукты

12:38 05.09.2020 (обновлено: 13:25 05.09.2020)
13773
© Depositphotos / gregoryleeРыба в фольге
Рыба в фольге - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, способные продлить молодость.
В первую очередь врач рекомендовал выпивать две-три чашки зеленого чая в день.

"В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм", - объяснил он в интервью "Вечерней Москве".

Среди других омолаживающих организм продуктов Гинзбург назвал оливковое масло, семена льна и рыбу. По словам диетолога, они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от атеросклероза.
Специалист также рекомендовал включить в рацион горький шоколад, при производстве которого используется заменитель сахара.
"Нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови", - заключил он.
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 06:31
Названы продукты, провоцирующие раннее старение
110731610
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Здоровье - ОбществоОбщество
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