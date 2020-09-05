https://ria.ru/20200905/molodost-1576816230.html

Названы продлевающие молодость продукты

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, способные продлить молодость. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:38

2020-09-05T12:38

2020-09-05T13:25

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570837177_0:229:2107:1414_1400x0_80_0_0_463172987dbe05480ba5080d9baefbcf.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, способные продлить молодость.В первую очередь врач рекомендовал выпивать две-три чашки зеленого чая в день.Среди других омолаживающих организм продуктов Гинзбург назвал оливковое масло, семена льна и рыбу. По словам диетолога, они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от атеросклероза.Специалист также рекомендовал включить в рацион горький шоколад, при производстве которого используется заменитель сахара.

https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество