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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/minsk-1576821763.html
На женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран
Флаги других стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии - массово появились на женской акции оппозиции на Комаровском рынке в Минске, передает... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:10
2020-09-05T17:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК. 5 сен - РИА Новости. </strong>Флаги других стран - <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> - массово появились на женской акции оппозиции на Комаровском рынке в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В этот раз участники, преимущественно девушки, принесли с собой флаги разных стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии, а также традиционный для протестных шествий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> бело-красно-белый флаг. Корреспондент РИА Новости также заметил девушку, несшую в руках два маленьких флажка - России и бело-красно-белый.Милиция и сотрудники в штатском присутствуют на месте протеста, просят участников разойтись, но активных действий не предпринимают. Тем не менее, на подходе к месту проведения акции милиционеры и сотрудники в штатском увели в машину без номеров женщину, шедшую на митинг.На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: "Провокатор". Он пытается убедить протестующих, что их протест бессмыслен.Также присутствуют студенты БГУ, МГЛУ. Они скандируют названия своих вузов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/minsk-1576821027.html
https://ria.ru/20200905/minsk-1576819631.html
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576812614.html
Ну вот и радуга появилась.Это не женщины - это оно.
36
Правильно все делают. Чтобы лука не утверждал и по телику не показывал что так много людей за него выходят.
35
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минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Баста!" Женщины вышли на акцию протеста с флагами разных стран в Минске
На Комаровском рынке в Минске началась женская акция протеста. Участники акции, преимущественно девушки, принесли с собой флаги разных стран - США, Германии, Израиля, Италии, Албании, а также традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

На женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран

16:10 05.09.2020 (обновлено: 17:27 05.09.2020)
10571
МИНСК. 5 сен - РИА Новости. Флаги других стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии - массово появились на женской акции оппозиции на Комаровском рынке в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В этот раз участники, преимущественно девушки, принесли с собой флаги разных стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии, а также традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг. Корреспондент РИА Новости также заметил девушку, несшую в руках два маленьких флажка - России и бело-красно-белый.
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Вчера, 15:38Протесты в Белоруссии
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Милиция и сотрудники в штатском присутствуют на месте протеста, просят участников разойтись, но активных действий не предпринимают. Тем не менее, на подходе к месту проведения акции милиционеры и сотрудники в штатском увели в машину без номеров женщину, шедшую на митинг.
На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: "Провокатор". Он пытается убедить протестующих, что их протест бессмыслен.
Также присутствуют студенты БГУ, МГЛУ. Они скандируют названия своих вузов.
Кадры задержания участников студенческого митинга в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 14:42Протесты в Белоруссии
Силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минска
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
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Обсудить 56
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну вот и радуга появилась.Это не женщины - это оно.
5 сентября, 16:18
Alexandr LazerkoAlexandr Lazerko
2830005
Правильно все делают. Чтобы лука не утверждал и по телику не показывал что так много людей за него выходят.
5 сентября, 17:28
Lisa ХитраяLisa Хитрая
8100026
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