https://ria.ru/20200905/minsk-1576821763.html

На женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран

Флаги других стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии - массово появились на женской акции оппозиции на Комаровском рынке в Минске, передает... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T16:10

2020-09-05T16:10

2020-09-05T17:27

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК. 5 сен - РИА Новости. </strong>Флаги других стран - <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> - массово появились на женской акции оппозиции на Комаровском рынке в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В этот раз участники, преимущественно девушки, принесли с собой флаги разных стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии, а также традиционный для протестных шествий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> бело-красно-белый флаг. Корреспондент РИА Новости также заметил девушку, несшую в руках два маленьких флажка - России и бело-красно-белый.Милиция и сотрудники в штатском присутствуют на месте протеста, просят участников разойтись, но активных действий не предпринимают. Тем не менее, на подходе к месту проведения акции милиционеры и сотрудники в штатском увели в машину без номеров женщину, шедшую на митинг.На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: "Провокатор". Он пытается убедить протестующих, что их протест бессмыслен.Также присутствуют студенты БГУ, МГЛУ. Они скандируют названия своих вузов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200905/minsk-1576821027.html

https://ria.ru/20200905/minsk-1576819631.html

https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576812614.html

Alexandr Lazerko Ну вот и радуга появилась.Это не женщины - это оно. 36

Lisa Хитрая Правильно все делают. Чтобы лука не утверждал и по телику не показывал что так много людей за него выходят. 35

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минск

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Баста!" Женщины вышли на акцию протеста с флагами разных стран в Минске На Комаровском рынке в Минске началась женская акция протеста. Участники акции, преимущественно девушки, принесли с собой флаги разных стран - США, Германии, Израиля, Италии, Албании, а также традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг. 2020-09-05T16:10 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире