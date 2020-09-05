https://ria.ru/20200905/minsk-1576819631.html

Силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минска

По меньшей мере трое участников студенческого шествия были задержаны силовиками в субботу на проспекте Независимости в центре Минска, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:42

2020-09-05T14:42

2020-09-05T15:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере трое участников студенческого шествия были задержаны силовиками в субботу на проспекте Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержание было произведено на подступах к Комаровскому рынку, где ранее уже проходили несанкционированные акции. Шествие состояло в основном из студентов МГЛУ, которые часом ранее провели митинг у своего учебного заведения. В нем также принимали участие и преподаватели этого университета.Студенты единой колонной двигались по проспекту, однако рядом с площадью Якуба Поласа разделились: часть из них перешла дорогу по пешеходному переходу. В этот момент у тротуара остановились несколько затонированных автобусов без номеров, из которых выскочили люди в темной форме и балаклавах. Не предъявляя служебного удостоверения, они начали хватать и заталкивать в автобусы участников шествия.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как силовики задержали четырёх человек, однако одному из них впоследствии удалось вырваться и убежать.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/minsk-protesty-1576818766.html

https://ria.ru/20200904/siloviki-1576803095.html

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минск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире