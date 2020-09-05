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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/minsk-1576819631.html
Силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минска
По меньшей мере трое участников студенческого шествия были задержаны силовиками в субботу на проспекте Независимости в центре Минска, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:42
2020-09-05T15:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере трое участников студенческого шествия были задержаны силовиками в субботу на проспекте Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержание было произведено на подступах к Комаровскому рынку, где ранее уже проходили несанкционированные акции. Шествие состояло в основном из студентов МГЛУ, которые часом ранее провели митинг у своего учебного заведения. В нем также принимали участие и преподаватели этого университета.Студенты единой колонной двигались по проспекту, однако рядом с площадью Якуба Поласа разделились: часть из них перешла дорогу по пешеходному переходу. В этот момент у тротуара остановились несколько затонированных автобусов без номеров, из которых выскочили люди в темной форме и балаклавах. Не предъявляя служебного удостоверения, они начали хватать и заталкивать в автобусы участников шествия.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как силовики задержали четырёх человек, однако одному из них впоследствии удалось вырваться и убежать.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/minsk-protesty-1576818766.html
https://ria.ru/20200904/siloviki-1576803095.html
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Кадры задержания участников студенческого митинга в Минске
Силовики задержали троих участников студенческого митинга в Минске
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

Силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минска

14:42 05.09.2020 (обновлено: 15:41 05.09.2020)
3671
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. По меньшей мере трое участников студенческого шествия были задержаны силовиками в субботу на проспекте Независимости в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Задержание было произведено на подступах к Комаровскому рынку, где ранее уже проходили несанкционированные акции. Шествие состояло в основном из студентов МГЛУ, которые часом ранее провели митинг у своего учебного заведения. В нем также принимали участие и преподаватели этого университета.
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 14:02
В Минске начались задержания участников протестов
Студенты единой колонной двигались по проспекту, однако рядом с площадью Якуба Поласа разделились: часть из них перешла дорогу по пешеходному переходу. В этот момент у тротуара остановились несколько затонированных автобусов без номеров, из которых выскочили люди в темной форме и балаклавах. Не предъявляя служебного удостоверения, они начали хватать и заталкивать в автобусы участников шествия.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как силовики задержали четырёх человек, однако одному из них впоследствии удалось вырваться и убежать.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Силовики задержали активистов в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 21:22Протесты в Белоруссии
В Минске задержали несколько активистов
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
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