https://ria.ru/20200905/messendzhery-1576809872.html

Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию

Число запросов от клиентов к различным компаниям ежегодно удваивается, и через четыре-пять лет социальные сети и мессенджеры станут главным каналом связи между... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T09:30

2020-09-05T09:30

2020-09-05T09:30

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Число запросов от клиентов к различным компаниям ежегодно удваивается, и через четыре-пять лет социальные сети и мессенджеры станут главным каналом связи между ними, заявил РИА Новости глава и сооснователь компании-разработчика бизнес-мессенджера Jivo Тимур Валишев."Даже в социальных сетях все чаще появляются шутки о том, на что готовы молодые люди, лишь бы им не пришлось звонить и разговаривать с коллегами и клиентами, про их нелюбовь к голосовым сообщениям. Телефонный звонок воспринимается многими как грубое вторжение в личное пространство, о котором, по-хорошему, нужно договариваться или хотя бы предупреждать заранее", - отмечает он.Более того, мессенджеры в разы эффективнее и быстрее по сравнению с классическими способами общения клиента и компании, подчёркивает эксперт."Люди могут заранее сформулировать свои вопросы и передать оператору только главную информацию о своей проблеме. Коммуникация получается более гибкая, так как можно общаться с компанией, только когда удобно. Даже после закрытия сайта можно возобновить чат с оператором с того места, где вы остановились. Плюс, клиент может повременить с ответом, перечитать переписку, прикрепить медиафайлы, чтобы полнее описать ситуацию. Если говорить о стиле общения, то он более человечный: эмодзи, сокращения, минимум слов и максимум смысла", - пояснил он."Количество запросов, отправленных через сообщения в чатах, будет удваиваться каждый год. Через четыре-пять лет все компании будут использовать этот канал связи. Уже сегодня мессенджеры и социальные сети — самые популярные категории мобильных приложений. Учитывая, что основной объем трафика приходит на сайты с мобильных устройств, где предустановлены мессенджеры, то компании действуют абсолютно логично, добавляя этот канал связи. Так они оказываются на смартфоне клиента фактически в списке самых близких контактов", - резюмировал Валишев.

https://ria.ru/20200905/kamera-1576807800.html

https://ria.ru/20200905/smartfon-1576808399.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество