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https://ria.ru/20200905/messendzhery-1576809872.html
Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию
Число запросов от клиентов к различным компаниям ежегодно удваивается, и через четыре-пять лет социальные сети и мессенджеры станут главным каналом связи между... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:30
2020-09-05T09:30
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Число запросов от клиентов к различным компаниям ежегодно удваивается, и через четыре-пять лет социальные сети и мессенджеры станут главным каналом связи между ними, заявил РИА Новости глава и сооснователь компании-разработчика бизнес-мессенджера Jivo Тимур Валишев."Даже в социальных сетях все чаще появляются шутки о том, на что готовы молодые люди, лишь бы им не пришлось звонить и разговаривать с коллегами и клиентами, про их нелюбовь к голосовым сообщениям. Телефонный звонок воспринимается многими как грубое вторжение в личное пространство, о котором, по-хорошему, нужно договариваться или хотя бы предупреждать заранее", - отмечает он.Более того, мессенджеры в разы эффективнее и быстрее по сравнению с классическими способами общения клиента и компании, подчёркивает эксперт."Люди могут заранее сформулировать свои вопросы и передать оператору только главную информацию о своей проблеме. Коммуникация получается более гибкая, так как можно общаться с компанией, только когда удобно. Даже после закрытия сайта можно возобновить чат с оператором с того места, где вы остановились. Плюс, клиент может повременить с ответом, перечитать переписку, прикрепить медиафайлы, чтобы полнее описать ситуацию. Если говорить о стиле общения, то он более человечный: эмодзи, сокращения, минимум слов и максимум смысла", - пояснил он."Количество запросов, отправленных через сообщения в чатах, будет удваиваться каждый год. Через четыре-пять лет все компании будут использовать этот канал связи. Уже сегодня мессенджеры и социальные сети — самые популярные категории мобильных приложений. Учитывая, что основной объем трафика приходит на сайты с мобильных устройств, где предустановлены мессенджеры, то компании действуют абсолютно логично, добавляя этот канал связи. Так они оказываются на смартфоне клиента фактически в списке самых близких контактов", - резюмировал Валишев.
https://ria.ru/20200905/kamera-1576807800.html
https://ria.ru/20200905/smartfon-1576808399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
технологии, общество

Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию

09:30 05.09.2020
376
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Число запросов от клиентов к различным компаниям ежегодно удваивается, и через четыре-пять лет социальные сети и мессенджеры станут главным каналом связи между ними, заявил РИА Новости глава и сооснователь компании-разработчика бизнес-мессенджера Jivo Тимур Валишев.

"По нашим данным, число онлайн-чатов растет примерно на 40% в год, что говорит о востребованности такого общения клиентов с бизнесом, шестеро из 10 потребителей сегодня выберут текстовую коммуникацию", - отметил он, добавив, что миграция клиентов в мессенджеры - вполне закономерный переход коммуникации из формата телефонных разговоров в формат переписки. И такой переход, по мнению Валишева, связан с тем, что общение с незнакомым человеком по телефону вызывает стресс у многих людей, выбивает их из "зоны комфорта", отвлекает от текущих дел.

"Даже в социальных сетях все чаще появляются шутки о том, на что готовы молодые люди, лишь бы им не пришлось звонить и разговаривать с коллегами и клиентами, про их нелюбовь к голосовым сообщениям. Телефонный звонок воспринимается многими как грубое вторжение в личное пространство, о котором, по-хорошему, нужно договариваться или хотя бы предупреждать заранее", - отмечает он.
Более того, мессенджеры в разы эффективнее и быстрее по сравнению с классическими способами общения клиента и компании, подчёркивает эксперт.
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"Люди могут заранее сформулировать свои вопросы и передать оператору только главную информацию о своей проблеме. Коммуникация получается более гибкая, так как можно общаться с компанией, только когда удобно. Даже после закрытия сайта можно возобновить чат с оператором с того места, где вы остановились. Плюс, клиент может повременить с ответом, перечитать переписку, прикрепить медиафайлы, чтобы полнее описать ситуацию. Если говорить о стиле общения, то он более человечный: эмодзи, сокращения, минимум слов и максимум смысла", - пояснил он.
"Количество запросов, отправленных через сообщения в чатах, будет удваиваться каждый год. Через четыре-пять лет все компании будут использовать этот канал связи. Уже сегодня мессенджеры и социальные сети — самые популярные категории мобильных приложений. Учитывая, что основной объем трафика приходит на сайты с мобильных устройств, где предустановлены мессенджеры, то компании действуют абсолютно логично, добавляя этот канал связи. Так они оказываются на смартфоне клиента фактически в списке самых близких контактов", - резюмировал Валишев.
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