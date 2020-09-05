https://ria.ru/20200905/melburn-1576811480.html

Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне

Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе Мельбурн, введенных из-за... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:12

2020-09-05T10:12

2020-09-05T10:12

коронавирус covid-19

виктория (австралия)

аделаида

сидней

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе <a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурн</a>, введенных из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>, один полицейский пострадал.В Мельбурне запрещено собираться большими группами, выходить из дома можно только по необходимости.Субботняя акции в Мельбурне началась, по словам полицейских, несмотря на предупреждения, и тем самым ее участники поставили жизни жителей штата "под угрозу". Всего в акции, по данным полиции, принимали участие около 200 человек. Они прошли от военного мемориала Монумент памяти в центральном районе города до озера Альберт-Парк."В общей сложности мы задержали 15 человек и выписали 150 протоколов о нарушении указаний главного санитарного врача. 14 человек из этого числа были задержаны за нарушение таких указаний, один – за нападение на полицию", - говорится в сообщении полиции штата <a href="http://ria.ru/location_StateofVictoria/" target="_blank" data-auto="true">Виктория</a> в <a href="https://twitter.com/VictoriaPolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам правоохранителей, все задержанные находятся под стражей и помогают полиции "вести расследование". У одного полицейского рана головы из-за нападения участника акции.Местный телеканал ABC отмечает, что протесты Freedom Day ("День свободы") проходят и в <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднее</a>, <a href="http://ria.ru/location_Perth/" target="_blank" data-auto="true">Перте</a>, Брисбене и <a href="http://ria.ru/location_Adelaide/" target="_blank" data-auto="true">Аделаиде</a>. В Сиднее, как пишет газета Sydney Morning Herald, полиция задержала нескольких человек, один из протестующих получил ранение головы.По последним данным, в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> выявлено 26 136 случаев заражения коронавирусом, скончались 737 заболевших и выздоровели 22 165 человек. Большая часть случаев COVID-19 – 19 479 – зафиксирована в штате Виктория.

https://ria.ru/20200729/1575095996.html

https://ria.ru/20200831/avstraliya-1576526663.html

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виктория (австралия)

аделаида

сидней

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, виктория (австралия), аделаида, сидней, в мире