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https://ria.ru/20200905/melburn-1576811480.html
Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе Мельбурн, введенных из-за... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:12
2020-09-05T10:12
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
аделаида
сидней
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе <a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурн</a>, введенных из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>, один полицейский пострадал.В Мельбурне запрещено собираться большими группами, выходить из дома можно только по необходимости.Субботняя акции в Мельбурне началась, по словам полицейских, несмотря на предупреждения, и тем самым ее участники поставили жизни жителей штата "под угрозу". Всего в акции, по данным полиции, принимали участие около 200 человек. Они прошли от военного мемориала Монумент памяти в центральном районе города до озера Альберт-Парк."В общей сложности мы задержали 15 человек и выписали 150 протоколов о нарушении указаний главного санитарного врача. 14 человек из этого числа были задержаны за нарушение таких указаний, один – за нападение на полицию", - говорится в сообщении полиции штата <a href="http://ria.ru/location_StateofVictoria/" target="_blank" data-auto="true">Виктория</a> в <a href="https://twitter.com/VictoriaPolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам правоохранителей, все задержанные находятся под стражей и помогают полиции "вести расследование". У одного полицейского рана головы из-за нападения участника акции.Местный телеканал ABC отмечает, что протесты Freedom Day ("День свободы") проходят и в <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднее</a>, <a href="http://ria.ru/location_Perth/" target="_blank" data-auto="true">Перте</a>, Брисбене и <a href="http://ria.ru/location_Adelaide/" target="_blank" data-auto="true">Аделаиде</a>. В Сиднее, как пишет газета Sydney Morning Herald, полиция задержала нескольких человек, один из протестующих получил ранение головы.По последним данным, в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> выявлено 26 136 случаев заражения коронавирусом, скончались 737 заболевших и выздоровели 22 165 человек. Большая часть случаев COVID-19 – 19 479 – зафиксирована в штате Виктория.
https://ria.ru/20200729/1575095996.html
https://ria.ru/20200831/avstraliya-1576526663.html
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коронавирус covid-19, виктория (австралия), аделаида, сидней, в мире

Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне

10:12 05.09.2020
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© Depositphotos / GBP27Мельбурн
Мельбурн - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Depositphotos / GBP27
Мельбурн. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе Мельбурн, введенных из-за ситуации с коронавирусом, один полицейский пострадал.
В Мельбурне запрещено собираться большими группами, выходить из дома можно только по необходимости.
Сидней - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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Субботняя акции в Мельбурне началась, по словам полицейских, несмотря на предупреждения, и тем самым ее участники поставили жизни жителей штата "под угрозу". Всего в акции, по данным полиции, принимали участие около 200 человек. Они прошли от военного мемориала Монумент памяти в центральном районе города до озера Альберт-Парк.
"В общей сложности мы задержали 15 человек и выписали 150 протоколов о нарушении указаний главного санитарного врача. 14 человек из этого числа были задержаны за нарушение таких указаний, один – за нападение на полицию", - говорится в сообщении полиции штата Виктория в Twitter.
По словам правоохранителей, все задержанные находятся под стражей и помогают полиции "вести расследование". У одного полицейского рана головы из-за нападения участника акции.
Местный телеканал ABC отмечает, что протесты Freedom Day ("День свободы") проходят и в Сиднее, Перте, Брисбене и Аделаиде. В Сиднее, как пишет газета Sydney Morning Herald, полиция задержала нескольких человек, один из протестующих получил ранение головы.
По последним данным, в Австралии выявлено 26 136 случаев заражения коронавирусом, скончались 737 заболевших и выздоровели 22 165 человек. Большая часть случаев COVID-19 – 19 479 – зафиксирована в штате Виктория.
Полиция Австралии - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Коронавирус COVID-19Виктория (Австралия)АделаидаСиднейВ мире
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