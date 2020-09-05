Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:09
2020-09-05T16:46
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_587:0:3069:1396_1400x0_80_0_0_11590064d3ae94b911b416d8a511b2b0.jpg
<strong>МИНСК, 5 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики.Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пул Первого"</a>.По словам Лукашенко, власти немало сделали в последнее время, "чтобы нормально функционировала экономика". Он также добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности "дают положительный результат" для белорусской экономики."Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий и чтобы экономика давала результат", — обратился глава государства к участвующим в совещании силовикам.Как подчеркнул президент, экономическая безопасность — "немаловажный сегмент деятельности &lt;...&gt; государства"."Поэтому экономика — и еще раз экономика!" — заключил Лукашенко.По всей Белоруссии 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По данным ЦИК, победил баллотировавшийся в шестой раз Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов.Оппозиция считает, что первое место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли несанкционированные акции жесткими методами, они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/sanktsii-1576820031.html
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576675176.html
https://ria.ru/20200818/1575949744.html
Судя по последним событиям, главная проблема Беларуси - это он сам вместе с белорусским политическим классом.
197
Главная проблема Белоруссии на сегодняшний день - Ник и Майк!
130
138
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

15:09 05.09.2020 (обновлено: 16:46 05.09.2020)
28049
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики.

"Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика — значит, будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране", — заявил глава государства.

Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
По словам Лукашенко, власти немало сделали в последнее время, "чтобы нормально функционировала экономика". Он также добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности "дают положительный результат" для белорусской экономики.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 14:59Протесты в Белоруссии
МИД Германии пригрозил Минску дальнейшими санкциями
"Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий и чтобы экономика давала результат", — обратился глава государства к участвующим в совещании силовикам.
Как подчеркнул президент, экономическая безопасность — "немаловажный сегмент деятельности <...> государства".
"Поэтому экономика — и еще раз экономика!" — заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:57Протесты в Белоруссии
Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной
По всей Белоруссии 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По данным ЦИК, победил баллотировавшийся в шестой раз Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов.
Оппозиция считает, что первое место заняла Светлана Тихановская.
В первые дни силовики подавляли несанкционированные акции жесткими методами, они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 17:27Протесты в Белоруссии
Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок
3505376785
Обсудить 138
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Судя по последним событиям, главная проблема Беларуси - это он сам вместе с белорусским политическим классом.
5 сентября, 15:17
НПНе Патриот
105301274
Главная проблема Белоруссии на сегодняшний день - Ник и Майк!
5 сентября, 15:12
Vladimir YavskyVladimir Yavsky
406311010
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
Тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124-100 Руслан авиакомпании Волга-Днепр в аэропорту Красноярск
Российские товары "гибридно" оккупируют Украину
Марьяна Ро
В Москве избили популярную блогершу
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда Москвы
Пашаев рассказал о настроении Ефремова перед приговором
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Прохожие на одной из улиц в Москве
Время колокольчиков — Европе предлагают объявить Россию врагом
Военнослужащие армии Украины
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Актер Жерар Депардье
Жерар Депардье принял православие
Телеведущая Елена Летучая
Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Лента новостейМолния