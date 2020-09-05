https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T15:09

2020-09-05T15:09

2020-09-05T16:46

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики.Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пул Первого"</a>.По словам Лукашенко, власти немало сделали в последнее время, "чтобы нормально функционировала экономика". Он также добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности "дают положительный результат" для белорусской экономики."Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий и чтобы экономика давала результат", — обратился глава государства к участвующим в совещании силовикам.Как подчеркнул президент, экономическая безопасность — "немаловажный сегмент деятельности <...> государства"."Поэтому экономика — и еще раз экономика!" — заключил Лукашенко.По всей Белоруссии 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По данным ЦИК, победил баллотировавшийся в шестой раз Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов.Оппозиция считает, что первое место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли несанкционированные акции жесткими методами, они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200905/sanktsii-1576820031.html

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576675176.html

https://ria.ru/20200818/1575949744.html

Не Патриот Судя по последним событиям, главная проблема Беларуси - это он сам вместе с белорусским политическим классом. 197

Vladimir Yavsky Главная проблема Белоруссии на сегодняшний день - Ник и Майк! 130

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире