https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:09
2020-09-05T15:09
2020-09-05T16:46
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики.Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пул Первого"</a>.По словам Лукашенко, власти немало сделали в последнее время, "чтобы нормально функционировала экономика". Он также добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности "дают положительный результат" для белорусской экономики."Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий и чтобы экономика давала результат", — обратился глава государства к участвующим в совещании силовикам.Как подчеркнул президент, экономическая безопасность — "немаловажный сегмент деятельности <...> государства"."Поэтому экономика — и еще раз экономика!" — заключил Лукашенко.По всей Белоруссии 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По данным ЦИК, победил баллотировавшийся в шестой раз Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов.Оппозиция считает, что первое место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли несанкционированные акции жесткими методами, они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/sanktsii-1576820031.html
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576675176.html
https://ria.ru/20200818/1575949744.html
Не Патриот
Судя по последним событиям, главная проблема Беларуси - это он сам вместе с белорусским политическим классом.
197
Vladimir Yavsky
Главная проблема Белоруссии на сегодняшний день - Ник и Майк!
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 5 сен — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики.
"Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика — значит, будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране", — заявил глава государства.
Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого"
.
По словам Лукашенко, власти немало сделали в последнее время, "чтобы нормально функционировала экономика". Он также добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности "дают положительный результат" для белорусской экономики.
"Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий и чтобы экономика давала результат", — обратился глава государства к участвующим в совещании силовикам.
Как подчеркнул президент, экономическая безопасность — "немаловажный сегмент деятельности <...> государства".
"Поэтому экономика — и еще раз экономика!" — заключил Лукашенко.
По всей Белоруссии 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По данным ЦИК, победил баллотировавшийся в шестой раз Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов.
Оппозиция считает, что первое место заняла Светлана Тихановская
.
В первые дни силовики подавляли несанкционированные акции жесткими методами, они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.