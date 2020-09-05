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В Лейпциге стихийная демонстрация закончилась беспорядками
Стихийна демонстрация в немецком городе Лейпциг переросла в беспорядки в пятницу вечером, сообщается на сайте новостной программы Tagesschau со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:53
2020-09-05T10:41
лейпциг
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Стихийна демонстрация в немецком городе <a href="http://ria.ru/location_Leipzig/" target="_blank" data-auto="true">Лейпциг</a> переросла в беспорядки в пятницу вечером, сообщается на сайте новостной программы <a href="https://www.tagesschau.de" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tagesschau</a> со ссылкой на заявление полиции.Как сообщила пресс-секретарь полиции, вечером в пятницу в районе Лейпцига Конневитц от 200 до 300 человек собрались на стихийную демонстрацию, которая переросла в беспорядки. Демонстранты кидали в полицейских и их машины камни, поджигали мусорные баки и заграждения.Полиция применила слезоточивый газ. Менее чем через час участников беспорядков удалось успокоить. Согласно первоначальным данным, восемь полицейских получили легкие травмы.Как напоминают СМИ, демонстрации начались еще в четверг после того, как полиция очистила нежилой дом на востоке города, который был занят активистами.
https://ria.ru/20200831/berlin-1576539973.html
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лейпциг, в мире

В Лейпциге стихийная демонстрация закончилась беспорядками

08:53 05.09.2020 (обновлено: 10:41 05.09.2020)
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© AP Photo / dpa / Jan WoitasУчастники акции протеста в Лейпциге, Германия. 4 сентября 2020
Участники акции протеста в Лейпциге, Германия. 4 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / dpa / Jan Woitas
Участники акции протеста в Лейпциге, Германия. 4 сентября 2020
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стихийна демонстрация в немецком городе Лейпциг переросла в беспорядки в пятницу вечером, сообщается на сайте новостной программы Tagesschau со ссылкой на заявление полиции.
Как сообщила пресс-секретарь полиции, вечером в пятницу в районе Лейпцига Конневитц от 200 до 300 человек собрались на стихийную демонстрацию, которая переросла в беспорядки. Демонстранты кидали в полицейских и их машины камни, поджигали мусорные баки и заграждения.
Полиция применила слезоточивый газ. Менее чем через час участников беспорядков удалось успокоить. Согласно первоначальным данным, восемь полицейских получили легкие травмы.
Как напоминают СМИ, демонстрации начались еще в четверг после того, как полиция очистила нежилой дом на востоке города, который был занят активистами.
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