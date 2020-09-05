https://ria.ru/20200905/lekarstva-1576812434.html
Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
Правительство России получило возможность устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства в случае ЧС или резкого подорожания, сообщается на... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:44
2020-09-05T10:44
2020-09-05T10:47
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
владимир путин
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России получило возможность устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства в случае ЧС или резкого подорожания, сообщается <a href="http://government.ru/news/40349/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях."Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции. Порядок действий в таких ситуациях утвердил председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", - говорится в сообщении.Согласно новым правилам, правительство может устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в некоторых случаях."Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более", - говорится в сообщении.Предполагается, что при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.Если речь идёт о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Проект нормативного акта Минздрав должен внести в правительство в течение трёх дней. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга – он должен подтвердить резкое подорожание лекарств.Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона России.
https://ria.ru/20200905/pravitelstvo-1576810699.html
https://ria.ru/20200515/1571502691.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), владимир путин, правительство рф, общество
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Правительство России получило возможность устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства в случае ЧС или резкого подорожания, сообщается на сайте кабмина
.
Ранее президент РФ Владимир Путин
подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции. Порядок действий в таких ситуациях утвердил председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, правительство может устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в некоторых случаях.
"Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более", - говорится в сообщении.
Предполагается, что при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор
соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.
Если речь идёт о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Проект нормативного акта Минздрав должен внести в правительство в течение трёх дней. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга – он должен подтвердить резкое подорожание лекарств.
Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона России.