https://ria.ru/20200905/kuveyt-1576796509.html

Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги

Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства из-за падения цен на сырье. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

анас аль-салех

опек

саудовская аравия

кувейт

катар

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства из-за падения цен на сырье. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства. Как богатейшая страна оказалась на мели — в материале РИА Новости. Бюджет трещит по швамС начала года мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения: подкосили перепроизводство сырья и обрушение спроса из-за пандемии коронавируса. Ситуацию усугубил мартовский развал сделки ОПЕК+. Это больно ударило по всем нефтедобывающим странам, но наиболее драматичная ситуация в Кувейте: государственный бюджет трещит по швам. Прогнозы пессимистичные: дефицит может достичь 40 процентов ВВП, заявили в Нацбанке. По расчетам Bloomberg, это 46 миллиардов долларов.Фонд преткновенияВ Минфине официально признали: ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов ближневосточной монархии, у правительства "заканчиваются деньги" и уже в ноябре возникнут трудности с зарплатами госслужащим, а в госсекторе занято 80 процентов работников. В резервном фонде — всего 6,54 миллиарда долларов, а только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц.Сейчас от этого правила решили отказаться. Появится еще 12 миллиардов, чего тоже явно недостаточно. Более того, без экономических реформ, отмечает Bloomberg, денег фонда хватит всего на 15–20 лет.Что делать и как покрывать дефицит уже сейчас, непонятно. К тому же между правительством и парламентом возник конфликт. Так, в Минфине уверены, что залезать в суверенный фонд нет никакого резона: это долгосрочная подушка безопасности, при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что нужно срочно влезать в долги. Закон, принятия которого добивается Минфин, позволил бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов. Так, например, поступила Саудовская Аравия, тоже столкнувшаяся с серьезными бюджетными трудностями. Уже в апреле саудиты привлекли семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Другие ближневосточные соседи, Катар и Абу-Даби, тоже нарастили внешний долг, реализовав облигации на 17 миллиардов.Тем не менее Нацбанк предупредил: закон о долге абсолютно необходим. Дефицит непрерывно увеличивается, цены на нефть низкие, а резервы стремительно тают.Подвели нефтедолларыНынешних 40-45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, а подорожания нефти не предвидится. Наблюдатели прочат стране полномасштабный финансовый кризис. В этом году, как ожидается, экспорт углеводородов из ближневосточной монархии будет почти в два раза меньше, чем в 2014-м, когда был максимальный показатель. Пока правительство и парламент спорили, как финансировать дефицит, добыча нефти сократилась на 60 процентов. Одна из причин — протесты персонала, недовольного перспективами урезания зарплат и соцпакета. Аналитики констатируют: страны Персидского залива не сумели вовремя скорректировать свою привычку к крупным расходам, не заметив падения доходов от нефти, и теперь пришел час экономической расплаты. Еще в 2016-м тогдашний министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику нужно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако его не восприняли всерьез те, кто "вырос на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов", указывает Bloomberg. В результате всего четыре года спустя одна из самых богатых стран мира едва сводит концы с концами.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

https://ria.ru/20200420/1570211377.html

https://ria.ru/20200402/1569470314.html

vadim365 тебе за че деньги платят? даже затролить нормально не можешь. соберись и работай 35

Eric Limoss Россия следующая? 32

12

саудовская аравия

кувейт

катар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анас аль-салех, опек, саудовская аравия, кувейт, катар, экономика