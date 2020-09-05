Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/kuveyt-1576796509.html
Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги
Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства из-за падения цен на сырье. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:00
2020-09-05T08:00
анас аль-салех
опек
саудовская аравия
кувейт
катар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155158/83/1551588338_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_07b550fa96fc0f2998abaf7446afa60a.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства из-за падения цен на сырье. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства. Как богатейшая страна оказалась на мели — в материале РИА Новости. Бюджет трещит по швамС начала года мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения: подкосили перепроизводство сырья и обрушение спроса из-за пандемии коронавируса. Ситуацию усугубил мартовский развал сделки ОПЕК+. Это больно ударило по всем нефтедобывающим странам, но наиболее драматичная ситуация в Кувейте: государственный бюджет трещит по швам. Прогнозы пессимистичные: дефицит может достичь 40 процентов ВВП, заявили в Нацбанке. По расчетам Bloomberg, это 46 миллиардов долларов.Фонд преткновенияВ Минфине официально признали: ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов ближневосточной монархии, у правительства "заканчиваются деньги" и уже в ноябре возникнут трудности с зарплатами госслужащим, а в госсекторе занято 80 процентов работников. В резервном фонде — всего 6,54 миллиарда долларов, а только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц.Сейчас от этого правила решили отказаться. Появится еще 12 миллиардов, чего тоже явно недостаточно. Более того, без экономических реформ, отмечает Bloomberg, денег фонда хватит всего на 15–20 лет.Что делать и как покрывать дефицит уже сейчас, непонятно. К тому же между правительством и парламентом возник конфликт. Так, в Минфине уверены, что залезать в суверенный фонд нет никакого резона: это долгосрочная подушка безопасности, при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что нужно срочно влезать в долги. Закон, принятия которого добивается Минфин, позволил бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов. Так, например, поступила Саудовская Аравия, тоже столкнувшаяся с серьезными бюджетными трудностями. Уже в апреле саудиты привлекли семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Другие ближневосточные соседи, Катар и Абу-Даби, тоже нарастили внешний долг, реализовав облигации на 17 миллиардов.Тем не менее Нацбанк предупредил: закон о долге абсолютно необходим. Дефицит непрерывно увеличивается, цены на нефть низкие, а резервы стремительно тают.Подвели нефтедолларыНынешних 40-45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, а подорожания нефти не предвидится. Наблюдатели прочат стране полномасштабный финансовый кризис. В этом году, как ожидается, экспорт углеводородов из ближневосточной монархии будет почти в два раза меньше, чем в 2014-м, когда был максимальный показатель. Пока правительство и парламент спорили, как финансировать дефицит, добыча нефти сократилась на 60 процентов. Одна из причин — протесты персонала, недовольного перспективами урезания зарплат и соцпакета. Аналитики констатируют: страны Персидского залива не сумели вовремя скорректировать свою привычку к крупным расходам, не заметив падения доходов от нефти, и теперь пришел час экономической расплаты. Еще в 2016-м тогдашний министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику нужно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако его не восприняли всерьез те, кто "вырос на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов", указывает Bloomberg. В результате всего четыре года спустя одна из самых богатых стран мира едва сводит концы с концами.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
https://ria.ru/20200420/1570211377.html
https://ria.ru/20200402/1569470314.html
тебе за че деньги платят? даже затролить нормально не можешь. соберись и работай
35
Россия следующая?
32
12
саудовская аравия
кувейт
катар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155158/83/1551588338_314:0:3045:2048_1400x0_80_0_0_ae9640b62ceda92f7d3f4b42291dcb04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анас аль-салех, опек, саудовская аравия, кувейт, катар, экономика

Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги

08:00 05.09.2020
7326
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя совета министров Кувейта, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Аль-Халед Ас-Сабах
Заместитель председателя совета министров Кувейта, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Аль-Халед Ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства из-за падения цен на сырье. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства. Как богатейшая страна оказалась на мели — в материале РИА Новости.

Бюджет трещит по швам

С начала года мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения: подкосили перепроизводство сырья и обрушение спроса из-за пандемии коронавируса. Ситуацию усугубил мартовский развал сделки ОПЕК+. Это больно ударило по всем нефтедобывающим странам, но наиболее драматичная ситуация в Кувейте: государственный бюджет трещит по швам.

В завершившемся 1 апреля финансовом году бюджетный дефицит подскочил на 68,6 процента — до 18,44 миллиарда долларов. По оценкам Национального банка Кувейта, это почти десять процентов валового внутреннего продукта. До этого был профицит — 4,8 процента ВВП.

Прогнозы пессимистичные: дефицит может достичь 40 процентов ВВП, заявили в Нацбанке. По расчетам Bloomberg, это 46 миллиардов долларов.
Сотрудники компании на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы

Фонд преткновения

В Минфине официально признали: ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов ближневосточной монархии, у правительства "заканчиваются деньги" и уже в ноябре возникнут трудности с зарплатами госслужащим, а в госсекторе занято 80 процентов работников. В резервном фонде — всего 6,54 миллиарда долларов, а только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц.

Но это так называемый Общий резервный фонд. Есть и другой — закрытый Фонд будущих поколений, четвертый по объему в мире, оцениваемый в 550 миллиардов долларов. Туда направляют десять процентов годовых доходов государства от нефти и инвестируют в зарубежные активы.

Сейчас от этого правила решили отказаться. Появится еще 12 миллиардов, чего тоже явно недостаточно. Более того, без экономических реформ, отмечает Bloomberg, денег фонда хватит всего на 15–20 лет.
Что делать и как покрывать дефицит уже сейчас, непонятно. К тому же между правительством и парламентом возник конфликт.
Так, в Минфине уверены, что залезать в суверенный фонд нет никакого резона: это долгосрочная подушка безопасности, при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что нужно срочно влезать в долги.
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля, 08:00
Цена нефтяной войны: саудитам пришлось залезть в долги
Закон, принятия которого добивается Минфин, позволил бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов.
Так, например, поступила Саудовская Аравия, тоже столкнувшаяся с серьезными бюджетными трудностями. Уже в апреле саудиты привлекли семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Другие ближневосточные соседи, Катар и Абу-Даби, тоже нарастили внешний долг, реализовав облигации на 17 миллиардов.

Однако финансового-экономическая комиссия кувейтского парламента законопроект отклонила. "Это позор, что, располагая четвертым по объему Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина", — заявили законодатели.

Тем не менее Нацбанк предупредил: закон о долге абсолютно необходим. Дефицит непрерывно увеличивается, цены на нефть низкие, а резервы стремительно тают.
Пробирка с тестом на коронавирус - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля, 00:27Распространение нового коронавируса
ООН оценила экономические последствия COVID-19 для арабских стран

Подвели нефтедоллары

Нынешних 40-45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, а подорожания нефти не предвидится. Наблюдатели прочат стране полномасштабный финансовый кризис. В этом году, как ожидается, экспорт углеводородов из ближневосточной монархии будет почти в два раза меньше, чем в 2014-м, когда был максимальный показатель.
Пока правительство и парламент спорили, как финансировать дефицит, добыча нефти сократилась на 60 процентов. Одна из причин — протесты персонала, недовольного перспективами урезания зарплат и соцпакета.
Аналитики констатируют: страны Персидского залива не сумели вовремя скорректировать свою привычку к крупным расходам, не заметив падения доходов от нефти, и теперь пришел час экономической расплаты.

"Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все сбережения, но не из-за того, что не проверили банковскую выписку, а потому, что проверили и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex, — отметил глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз Аль-Сир.

Еще в 2016-м тогдашний министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику нужно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако его не восприняли всерьез те, кто "вырос на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов", указывает Bloomberg. В результате всего четыре года спустя одна из самых богатых стран мира едва сводит концы с концами.
1124191115
Обсудить 12
Анас аль-СалехОПЕКСаудовская АравияКувейтКатарЭкономика
Популярные комментарии
тебе за че деньги платят? даже затролить нормально не можешь. соберись и работай
5 сентября, 08:35
vvadim365
2740004
Россия следующая?
5 сентября, 08:24
ELEric Limoss
3001028
Рекомендуем
Прохожие на одной из улиц в Москве
Время колокольчиков — Европе предлагают объявить Россию врагом
Тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124-100 Руслан авиакомпании Волга-Днепр в аэропорту Красноярск
Российские товары "гибридно" оккупируют Украину
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве.
"С Россией было лучше": что происходит с украинской "оборонкой"
Одиночество и социальная изоляция
Когда все плохо. Ученые вычислили самый несчастливый возраст
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"
Скриншот из видео с издевательствами над беркутом
Депутата наказали за избиение краснокнижного орла трубой
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Продюсер Андрей Разин
Разин задумался о "злом роке" после смерти солистов "Ласкового мая"
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде
Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО
Московский Кремль
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Смартфон
Назван самый мощный бюджетный смартфон
Редкая серебряная монета 1794 года выпуска номиналом в один доллар с изображением Свободы с распущенными волосами
Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857
Названы вредные для здоровья традиции россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
11:08В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
10:53Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
10:49В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
10:44Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
10:42В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
10:40Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
10:39Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:38В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
10:34В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки
10:33В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
10:27Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
10:25В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
10:23В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
10:12Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
10:10Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
09:57Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
09:38Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
09:30Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию
09:20Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Лента новостейМолния