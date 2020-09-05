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Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 05.09.2020
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культура
российский академический молодежный театр
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Бывший директор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_akademicheskijj_molodezhnyjj_teatr_RAMT/" target="_blank" data-auto="true">Российского академического молодежного театра</a> (РАМТ) Владислав Любый умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщается на сайте театра.Владислав Любый был удостоен международной театральной премии имени К. С. Станиславского за идею Творческой лаборатории "Молодые режиссеры - детям". Под его руководством в 2007 году РАМТ выпустил грандиозную трилогию "Берег утопии", в 2010 году - 13 премьер совершенно разных стилей и жанров.
РИА Новости
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российский академический молодежный театр , общество

Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый

09:20 05.09.2020
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© Фото : РАМТЭкс-директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый
Экс-директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : РАМТ
Экс-директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщается на сайте театра.
"Третьего сентября после долгой болезни ушел из жизни Владислав Любый, директор РАМТа с 1998 по 2015 год... Наши соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Владислав Любый был удостоен международной театральной премии имени К. С. Станиславского за идею Творческой лаборатории "Молодые режиссеры - детям". Под его руководством в 2007 году РАМТ выпустил грандиозную трилогию "Берег утопии", в 2010 году - 13 премьер совершенно разных стилей и жанров.
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