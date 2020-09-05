https://ria.ru/20200905/kultura-1576810122.html

Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый

Бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T09:20

2020-09-05T09:20

2020-09-05T09:20

культура

российский академический молодежный театр

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Бывший директор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_akademicheskijj_molodezhnyjj_teatr_RAMT/" target="_blank" data-auto="true">Российского академического молодежного театра</a> (РАМТ) Владислав Любый умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщается на сайте театра.Владислав Любый был удостоен международной театральной премии имени К. С. Станиславского за идею Творческой лаборатории "Молодые режиссеры - детям". Под его руководством в 2007 году РАМТ выпустил грандиозную трилогию "Берег утопии", в 2010 году - 13 премьер совершенно разных стилей и жанров.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский академический молодежный театр , общество