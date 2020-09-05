https://ria.ru/20200905/kuleba-1576828222.html

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T20:58

2020-09-05T20:58

2020-09-05T22:10

ситуация в днр и лнр

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщил министр иностранных дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> в эфире телеканала <a href="https://prm.ua/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Прямой</a>.Такое заявление прозвучало после того, как глава самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> Денис Пушилин объявил о планах уничтожить инженерные сооружения <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> у линии соприкосновения, построенные там в нарушение договоренностей.По словам Кулебы, это вызвало беспокойство у президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.Республика на минских переговорах не раз указывала украинской стороне на необходимость закопать траншеи и отказаться от провокаций, направленных на срыв перемирия. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> проигнорировал требования ДНР и не предоставил сведений об устранении нарушений.В свою очередь, украинские силовики со ссылкой на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что ополченцы в нарушение перемирия разместили оружие на линии соприкосновения в Донбассе. С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, новые правила предусматривают ответственность за нарушение режима прекращения огня.Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html

Юрий . Пора ВСУшникам валить, а то накроют и могил не надо, останутся там, где выкопали 121

Сергей Норд Обиделись за то что им за их крысиную тактику пообещали по дюже хитрому скворечнику настучать, побежали дядькам жаловаться.. 119

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донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире