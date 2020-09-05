https://ria.ru/20200905/krym-1576827676.html
Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с Аксеновым
Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посетил Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T20:30
2020-09-05T20:30
2020-09-05T21:39
культура
сергей аксенов (политик)
стивен сигал
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Голливудский актер и мастер восточных единоборств <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a> посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a>, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>."Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".Он сопроводил запись фотографией с Сигалом в своем рабочем кабинете.Ранее Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сам актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.В феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил американского киноактера посетить полуостров. Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.
https://ria.ru/20200727/1574960392.html
Каркуша .
Скоро и Рембо прибудет
37
12
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), стивен сигал, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости.
Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал
посетил Крым
, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
Он сопроводил запись фотографией с Сигалом в своем рабочем кабинете.
Ранее Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сам актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.
В феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил американского киноактера посетить полуостров. Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.