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https://ria.ru/20200905/krym-1576827676.html
Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с Аксеновым
Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посетил Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T20:30
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культура
сергей аксенов (политик)
стивен сигал
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Голливудский актер и мастер восточных единоборств <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a> посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a>, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>."Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".Он сопроводил запись фотографией с Сигалом в своем рабочем кабинете.Ранее Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сам актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.В феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил американского киноактера посетить полуостров. Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.
https://ria.ru/20200727/1574960392.html
Скоро и Рембо прибудет
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Мужиком.
22
12
республика крым
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сергей аксенов (политик), стивен сигал, республика крым

Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с Аксеновым

20:30 05.09.2020 (обновлено: 21:39 05.09.2020)
14848
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актёр Стивен Сигал
Американский актёр Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посетил Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
Он сопроводил запись фотографией с Сигалом в своем рабочем кабинете.
Ранее Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сам актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.
В феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил американского киноактера посетить полуостров. Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.
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339850423
Обсудить 12
КультураСергей Аксенов (политик)Стивен СигалРеспублика Крым
Популярные комментарии
Скоро и Рембо прибудет
5 сентября, 20:36
Каркуша .Каркуша .
13160008
Мужиком.
5 сентября, 20:55
Илья JlordИлья Jlord
1801003
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