Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/kovalkova-1576826076.html
МВД Белоруссии прокомментировало отъезд соратницы Тихановской из страны
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, заявившая ранее о своем вывозе правоохранителями на границу с Польшей, была... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T19:05
2020-09-05T19:48
протесты в белоруссии
белоруссия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576256476_339:972:2252:2048_1400x0_80_0_0_da0842ac281f77bddf53cd4805cf1363.jpg
<strong>МИНСК, 5 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, заявившая ранее о своем вывозе правоохранителями на границу с Польшей, была отпущена из центра изоляции правонарушителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по состоянию здоровья для лечения, сообщили РИА Новости в МВД республики.Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста. В ночь на субботу она пересекла польскую границу. В Варшаве она заявила, что ей предложили выехать из страны, в противном случае она якобы могла надолго остаться в тюрьме."После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", - сказали в МВД. Представитель министерства уточнил, что она была отпущена по состоянию здоровья для лечения.Во время судебного заседания 3 сентября Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует, и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. Однако как заявила судья после перерыва, "судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании". После перерыва Ковалькова утверждала, что ей после суда вызовут скорую, она чувствует себя плохо, но готова продолжать заседание. Она также отмечала, что врачи дали ей обезболивающую таблетку.Ранее белорусская оппозиция по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/kovalkova-1576824413.html
Крыса
50
лукаш побежит к вам в россию вот будете радоваться такому счастью
41
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576256476_67:0:2798:2048_1400x0_80_0_0_182964ca9254204b77a03b1a67fa6fae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, происшествия

МВД Белоруссии прокомментировало отъезд соратницы Тихановской из страны

19:05 05.09.2020 (обновлено: 19:48 05.09.2020)
4739
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДоверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске. Архивное фото
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, заявившая ранее о своем вывозе правоохранителями на границу с Польшей, была отпущена из центра изоляции правонарушителей в Минске по состоянию здоровья для лечения, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста. В ночь на субботу она пересекла польскую границу. В Варшаве она заявила, что ей предложили выехать из страны, в противном случае она якобы могла надолго остаться в тюрьме.
"После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", - сказали в МВД. Представитель министерства уточнил, что она была отпущена по состоянию здоровья для лечения.
Во время судебного заседания 3 сентября Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует, и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. Однако как заявила судья после перерыва, "судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании". После перерыва Ковалькова утверждала, что ей после суда вызовут скорую, она чувствует себя плохо, но готова продолжать заседание. Она также отмечала, что врачи дали ей обезболивающую таблетку.
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 17:56Протесты в Белоруссии
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Ранее белорусская оппозиция по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
148022621
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииБелоруссияПроисшествия
Популярные комментарии
Крыса
5 сентября, 19:21
ASAlex Smolov
4600013
лукаш побежит к вам в россию вот будете радоваться такому счастью
5 сентября, 19:58
mAmika Antonov
5100035
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская заявила, что готова пообщаться с российскими властями
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Участницы протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Два белорусских телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
Участницы протестной акции женщин в Минске
На шествии в Минске задержали оператора польского телеканала
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным
Военнослужащие армии Украины
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Баста! Женщины вышли на акцию протеста с флагами разных стран в Минске
На женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран
Американский актёр Стивен Сигал
Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с Аксеновым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
21:15Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Лента новостейМолния