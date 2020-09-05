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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/kovalkova-1576824413.html
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова на пресс-конференции в Варшаве заявила, что ее принудительно вывезли из... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T17:56
2020-09-05T19:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
варшава
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> заявила, что ее принудительно вывезли из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Двадцать пятого августа Ковальковой, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, дали десять суток административного ареста за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток. Сегодня стало известно, что оппозиционер минувшей ночью пересекла польскую границу.Как рассказала журналистам Ковалькова, в тюрьме ей стало плохо и она попросила вызвать скорую помощь."Но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго", — добавила она.Ковалькова заявила, что произошедшее с ней в последние дни она расценивает как пытки."Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. Это становится плохой привычкой властей вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии", — добавила представитель оппозиции.По словам Ковальковой, белорусские силовики угрожали, что после десяти суток административного ареста, которые она в тот момент отбывала, "будут новые десять суток, потом новые и так до бесконечности".Ковалькова добавила, что с собой у нее была визитка посла <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в Белоруссии, которому она позвонила ночью, после этого ей помогли добраться до Варшавы.В свою очередь, в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> РИА Новости сообщили, что Ковалькову отпустили из центра изоляции правонарушителей по состоянию здоровья для лечения.Ранее белорусская оппозиции по инициативе Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. После этого Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные цели и способы законны и основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни протестов задержали почти семь тысяч человек. В ходе беспорядков сотни граждан пострадали, среди них — более 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576812614.html
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576669792.html
https://ria.ru/20200825/tikhanovskaya-1576309872.html
Ага, визитка у неё посла оказалась... Чисто случайно.
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Слиняла и теперь рассказывает сказки-страшилки! Противные создания!
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белоруссия
варшава
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светлана тихановская, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, варшава, в мире

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

17:56 05.09.2020 (обновлено: 19:52 05.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДоверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова на пресс-конференции в Варшаве заявила, что ее принудительно вывезли из Белоруссии.
Двадцать пятого августа Ковальковой, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, дали десять суток административного ареста за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток. Сегодня стало известно, что оппозиционер минувшей ночью пересекла польскую границу.
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Как рассказала журналистам Ковалькова, в тюрьме ей стало плохо и она попросила вызвать скорую помощь.
"Но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго", — добавила она.
Ковалькова заявила, что произошедшее с ней в последние дни она расценивает как пытки.
"Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии", — добавила представитель оппозиции.
По словам Ковальковой, белорусские силовики угрожали, что после десяти суток административного ареста, которые она в тот момент отбывала, "будут новые десять суток, потом новые и так до бесконечности".
"Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска "Брузги". Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси", — рассказала она.
Ковалькова добавила, что с собой у нее была визитка посла Польши в Белоруссии, которому она позвонила ночью, после этого ей помогли добраться до Варшавы.
В свою очередь, в МВД Белоруссии РИА Новости сообщили, что Ковалькову отпустили из центра изоляции правонарушителей по состоянию здоровья для лечения.
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Ранее белорусская оппозиции по инициативе Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. После этого Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные цели и способы законны и основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни протестов задержали почти семь тысяч человек. В ходе беспорядков сотни граждан пострадали, среди них — более 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 23:16Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала отпустить членов КС оппозиции в Белоруссии
13818646717
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)БелоруссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Ага, визитка у неё посла оказалась... Чисто случайно.
5 сентября, 18:19
Виктор ПоповВиктор Попов
41180101
Слиняла и теперь рассказывает сказки-страшилки! Противные создания!
5 сентября, 18:25
Леонид 1955Леонид 1955
4600102
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