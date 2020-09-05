https://ria.ru/20200905/kosmonavty-1576818588.html
У космонавтов нашли изменения в мозге
Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в Science Advances. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:58
2020-09-05T13:58
2020-09-05T15:10
международная космическая станция (мкс)
открытия - риа наука
германия
бельгия
австралия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/36/eaaz9488" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Advances.</a>Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд. Ученые трижды сделали каждому из них диффузионную МРТ мозга — один раз до полета в космос и дважды после возвращения на Землю.Ученые отмечают, что использование методов нейровизуализации впервые позволило выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полета. В частности, выяснилось, что в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества изменяется, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.По мнению специалистов, таким образом нервная система адаптируются к невесомости и усиливает нагрузку на те области мозга, которые отвечают в том числе за контроль движений. Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.
https://ria.ru/20200824/1576216689.html
игорь .
Мне. А вы зачем читали?
37
Каркуша .
Кому интересны такие новости ?
33
8
германия
бельгия
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), открытия - риа наука, германия, бельгия, австралия
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в Science Advances.
Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд. Ученые трижды сделали каждому из них диффузионную МРТ мозга — один раз до полета в космос и дважды после возвращения на Землю.
Ученые отмечают, что использование методов нейровизуализации впервые позволило выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полета. В частности, выяснилось, что в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества изменяется, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.
По мнению специалистов, таким образом нервная система адаптируются к невесомости и усиливает нагрузку на те области мозга, которые отвечают в том числе за контроль движений. Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.