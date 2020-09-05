https://ria.ru/20200905/kosmonavty-1576818588.html

У космонавтов нашли изменения в мозге

Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в Science Advances. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:58

2020-09-05T13:58

2020-09-05T15:10

международная космическая станция (мкс)

открытия - риа наука

германия

бельгия

австралия

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/36/eaaz9488" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Advances.</a>Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд. Ученые трижды сделали каждому из них диффузионную МРТ мозга — один раз до полета в космос и дважды после возвращения на Землю.Ученые отмечают, что использование методов нейровизуализации впервые позволило выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полета. В частности, выяснилось, что в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества изменяется, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.По мнению специалистов, таким образом нервная система адаптируются к невесомости и усиливает нагрузку на те области мозга, которые отвечают в том числе за контроль движений. Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.

https://ria.ru/20200824/1576216689.html

игорь . Мне. А вы зачем читали? 37

Каркуша . Кому интересны такие новости ? 33

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германия

бельгия

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), открытия - риа наука, германия, бельгия, австралия