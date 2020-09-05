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У космонавтов нашли изменения в мозге
Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в Science Advances. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:58
2020-09-05T15:10
международная космическая станция (мкс)
открытия - риа наука
германия
бельгия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/36/eaaz9488" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Advances.</a>Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд. Ученые трижды сделали каждому из них диффузионную МРТ мозга — один раз до полета в космос и дважды после возвращения на Землю.Ученые отмечают, что использование методов нейровизуализации впервые позволило выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полета. В частности, выяснилось, что в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества изменяется, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.По мнению специалистов, таким образом нервная система адаптируются к невесомости и усиливает нагрузку на те области мозга, которые отвечают в том числе за контроль движений. Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.
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германия
бельгия
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международная космическая станция (мкс), открытия - риа наука, германия, бельгия, австралия

У космонавтов нашли изменения в мозге

13:58 05.09.2020 (обновлено: 15:10 05.09.2020)
9720
© Fotolia / pixologic Мозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Fotolia / pixologic
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ученые выявили влияние длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в Science Advances.
Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд. Ученые трижды сделали каждому из них диффузионную МРТ мозга — один раз до полета в космос и дважды после возвращения на Землю.
Ученые отмечают, что использование методов нейровизуализации впервые позволило выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полета. В частности, выяснилось, что в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества изменяется, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.
По мнению специалистов, таким образом нервная система адаптируются к невесомости и усиливает нагрузку на те области мозга, которые отвечают в том числе за контроль движений. Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.
Скафандр - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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72998548
Обсудить 8
Международная космическая станция (МКС)Открытия - РИА НаукаГерманияБельгияАвстралия
Популярные комментарии
Мне. А вы зачем читали?
5 сентября, 15:33
и.игорь .
2950102
Кому интересны такие новости ?
5 сентября, 14:48
Каркуша .Каркуша .
1011129
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