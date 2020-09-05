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https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576815079.html
Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России
Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:04
2020-09-05T12:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.Он пояснил, что из-за "разных сроков прохождения" пандемии особую важность приобрела точечная "настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам".За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Третью неделю подряд суточный прирост составляет 0,5 процента.Ранее Владимир Путин заявил, что положительно оценил практику наделения глав регионов особыми полномочиями для борьбы с пандемией. Президент подчеркнул, что при различиях в "условиях жизни и функционирования экономик" власти не могли во всех регионах действовать "под одну гребенку".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576756655.html
Три месяца вату катали, все и вся запрещали. Люди устали этот бред слушать.
70
Трудно сказать, что есть, что нет в условиях, когда официальная статистика по заболеваемости не отражает существующее положение вещей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

12:04 05.09.2020 (обновлено: 12:52 05.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Сергей Собянин
мэр Москвы
Он пояснил, что из-за "разных сроков прохождения" пандемии особую важность приобрела точечная "настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Третью неделю подряд суточный прирост составляет 0,5 процента.
Ранее Владимир Путин заявил, что положительно оценил практику наделения глав регионов особыми полномочиями для борьбы с пандемией. Президент подчеркнул, что при различиях в "условиях жизни и функционирования экономик" власти не могли во всех регионах действовать "под одну гребенку".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Три месяца вату катали, все и вся запрещали. Люди устали этот бред слушать.
5 сентября, 12:55
ВИВасилий Ивашин
51010315
Трудно сказать, что есть, что нет в условиях, когда официальная статистика по заболеваемости не отражает существующее положение вещей.
5 сентября, 12:11
Denis BoykoDenis Boyko
53000014
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