https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576815079.html

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:04

2020-09-05T12:04

2020-09-05T12:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.Он пояснил, что из-за "разных сроков прохождения" пандемии особую важность приобрела точечная "настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам".За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Третью неделю подряд суточный прирост составляет 0,5 процента.Ранее Владимир Путин заявил, что положительно оценил практику наделения глав регионов особыми полномочиями для борьбы с пандемией. Президент подчеркнул, что при различиях в "условиях жизни и функционирования экономик" власти не могли во всех регионах действовать "под одну гребенку".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576756655.html

Василий Ивашин Три месяца вату катали, все и вся запрещали. Люди устали этот бред слушать. 70

Denis Boyko Трудно сказать, что есть, что нет в условиях, когда официальная статистика по заболеваемости не отражает существующее положение вещей. 67

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество