https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576811957.html

В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 5205 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:33

2020-09-05T10:33

2020-09-05T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 5205 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах. Больше всего таких в Москве (671), Санкт-Петербурге (195) и Подмосковье (168). Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области — восемь, Чечне — шесть и два на Чукотке. Нет прироста в Ненецкой автономии.Умерли 110 человек (за все время — 17 759). Выздоровели 5379 пациентов (838 126).Всего за время пандемии в стране зафиксировано 1 020 310 заразившихся коронавирусом SARS CoV-2. Темп прироста составляет 0,5 процента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576809497.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова