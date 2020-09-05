https://ria.ru/20200905/klip-1576784529.html

В Сети появился невышедший клип Канье Уэста

Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T04:47

2020-09-05T04:47

2020-09-05T04:52

новости культуры

кайли дженнер

музыка

канье уэст

кимберли кардашян

рэп

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576784586_0:0:1949:1096_1400x0_80_0_0_b555b923115d95b0b1105b17607e1f4e.jpg

<strong>Москва, 5 сен — РИА Новости.</strong> Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме.Он сопроводил свой пост надписью "Я снял это три года назад. Никто этого еще не видел". Режиссер не уточняет, почему он решил опубликовать ролик именно сейчас, спустя три года и получил ли он разрешение исполнителя. После съемок футуристический клип так и не вышел в свет, хотя его создание обошлось в миллион долларов. В видео снялась супруга Канье Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер, которые танцуют в откровенных нарядах. В финале Кайли выходит из "чрева" Ким.

https://ria.ru/20200823/1576188791.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кайли дженнер, музыка, канье уэст, кимберли кардашян, рэп