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https://ria.ru/20200905/klip-1576784529.html
В Сети появился невышедший клип Канье Уэста
Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:47
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новости культуры
кайли дженнер
музыка
канье уэст
кимберли кардашян
рэп
культура
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<strong>Москва, 5 сен — РИА Новости.</strong> Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме.Он сопроводил свой пост надписью "Я снял это три года назад. Никто этого еще не видел". Режиссер не уточняет, почему он решил опубликовать ролик именно сейчас, спустя три года и получил ли он разрешение исполнителя. После съемок футуристический клип так и не вышел в свет, хотя его создание обошлось в миллион долларов. В видео снялась супруга Канье Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер, которые танцуют в откровенных нарядах. В финале Кайли выходит из "чрева" Ким.
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Новости
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новости культуры, кайли дженнер, музыка, канье уэст, кимберли кардашян, рэп

В Сети появился невышедший клип Канье Уэста

04:47 05.09.2020 (обновлено: 04:52 05.09.2020)
1643
Москва, 5 сен — РИА Новости. Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме.
Он сопроводил свой пост надписью "Я снял это три года назад. Никто этого еще не видел".
Режиссер не уточняет, почему он решил опубликовать ролик именно сейчас, спустя три года и получил ли он разрешение исполнителя. После съемок футуристический клип так и не вышел в свет, хотя его создание обошлось в миллион долларов.
В видео снялась супруга Канье Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер, которые танцуют в откровенных нарядах. В финале Кайли выходит из "чрева" Ким.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 02:10
СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
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КультураНовости культурыКайли ДженнерМузыкаКанье УэстКимберли Кардашянрэп
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