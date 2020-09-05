https://ria.ru/20200905/klip-1576784529.html
В Сети появился невышедший клип Канье Уэста
Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:47
2020-09-05T04:47
2020-09-05T04:52
новости культуры
кайли дженнер
музыка
канье уэст
кимберли кардашян
рэп
культура
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<strong>Москва, 5 сен — РИА Новости.</strong> Режиссер Эли Рассел Линнетц выложил музыкальное видео американского рэпера Канье Уэста на песню Feel Me в своем Инстаграме.Он сопроводил свой пост надписью "Я снял это три года назад. Никто этого еще не видел". Режиссер не уточняет, почему он решил опубликовать ролик именно сейчас, спустя три года и получил ли он разрешение исполнителя. После съемок футуристический клип так и не вышел в свет, хотя его создание обошлось в миллион долларов. В видео снялась супруга Канье Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер, которые танцуют в откровенных нарядах. В финале Кайли выходит из "чрева" Ким.
https://ria.ru/20200823/1576188791.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кайли дженнер, музыка, канье уэст, кимберли кардашян, рэп