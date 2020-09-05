https://ria.ru/20200905/kiberbezopasnost-1576809236.html

Эксперт рассказал, как защитить ребенка от кибермошенников

Интернет - не только источник знаний и развлечений, но и опасности: ребенок может столкнуться с вирусами и троянами, фишингом и кибербуллингом. О том, как можно РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:30

2020-09-05T08:30

2020-09-05T08:30

google

алексей федоров

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Интернет - не только источник знаний и развлечений, но и опасности: ребенок может столкнуться с вирусами и троянами, фишингом и кибербуллингом. О том, как можно обезопасить своих детей от кибермошенников, рассказал РИА Новости глава представительства Avast в России и СНГ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Федоров</a>.По словам эксперта, дети гораздо более уязвимы к таким угрозам, нежели взрослые - они не всегда знают и помнят об опасностях сети или могут оценить степень такой опасности.Федоров, в частности, отметил, что преступники используют социальную инженерию, чтобы завоевать доверие детей и подростков. "Основные признаки того, что с ребенком общается такой преступник –– у подростка радикально меняется поведение, например, он начинает часто беспокоиться, нервничает, никогда не оставляет свой мобильный телефон без присмотра или часто "исчезает" (прячется) вместе с ним", - добавил он."Во-вторых, можно ограничить круг скачиваемых приложений, чтобы было можно установить только программы из семейных категорий. Например, в App Store есть категория "Дети", в <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play Store –– категория "Приложения для всей семьи". В-третьих, можно установить антивирус ––многие из них умеют распознавать и блокировать фишинговые сообщения", - советует он.Однако самая сложная для родителя задача - научить ребенка самостоятельно распознавать угрозы и не считать правила безопасности чем-то излишним. "Что важно донести до ребенка? Например, то, как могут выглядеть злоумышленники и их уловки –– ребенок должен знать врага в лицо. Можно проговаривать, как правильно реагировать на то или иное подозрительное сообщение или действие, зачем нужны настройки приватности, предлагать делиться такими спорными моментами", - считает он.

https://ria.ru/20200729/1575076968.html

https://ria.ru/20200311/1568410261.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, алексей федоров, общество