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https://ria.ru/20200905/kiberbezopasnost-1576809236.html
Эксперт рассказал, как защитить ребенка от кибермошенников
Интернет - не только источник знаний и развлечений, но и опасности: ребенок может столкнуться с вирусами и троянами, фишингом и кибербуллингом. О том, как можно РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:30
2020-09-05T08:30
google
алексей федоров
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Интернет - не только источник знаний и развлечений, но и опасности: ребенок может столкнуться с вирусами и троянами, фишингом и кибербуллингом. О том, как можно обезопасить своих детей от кибермошенников, рассказал РИА Новости глава представительства Avast в России и СНГ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Федоров</a>.По словам эксперта, дети гораздо более уязвимы к таким угрозам, нежели взрослые - они не всегда знают и помнят об опасностях сети или могут оценить степень такой опасности.Федоров, в частности, отметил, что преступники используют социальную инженерию, чтобы завоевать доверие детей и подростков. "Основные признаки того, что с ребенком общается такой преступник –– у подростка радикально меняется поведение, например, он начинает часто беспокоиться, нервничает, никогда не оставляет свой мобильный телефон без присмотра или часто "исчезает" (прячется) вместе с ним", - добавил он."Во-вторых, можно ограничить круг скачиваемых приложений, чтобы было можно установить только программы из семейных категорий. Например, в App Store есть категория "Дети", в <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play Store –– категория "Приложения для всей семьи". В-третьих, можно установить антивирус ––многие из них умеют распознавать и блокировать фишинговые сообщения", - советует он.Однако самая сложная для родителя задача - научить ребенка самостоятельно распознавать угрозы и не считать правила безопасности чем-то излишним. "Что важно донести до ребенка? Например, то, как могут выглядеть злоумышленники и их уловки –– ребенок должен знать врага в лицо. Можно проговаривать, как правильно реагировать на то или иное подозрительное сообщение или действие, зачем нужны настройки приватности, предлагать делиться такими спорными моментами", - считает он.
https://ria.ru/20200729/1575076968.html
https://ria.ru/20200311/1568410261.html
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google, алексей федоров, общество

Эксперт рассказал, как защитить ребенка от кибермошенников

08:30 05.09.2020
0
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Depositphotos / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Интернет - не только источник знаний и развлечений, но и опасности: ребенок может столкнуться с вирусами и троянами, фишингом и кибербуллингом. О том, как можно обезопасить своих детей от кибермошенников, рассказал РИА Новости глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
По словам эксперта, дети гораздо более уязвимы к таким угрозам, нежели взрослые - они не всегда знают и помнят об опасностях сети или могут оценить степень такой опасности.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 03:21
Эксперт дал совет, как защитить смартфон от кибермошенников в отпуске
Федоров, в частности, отметил, что преступники используют социальную инженерию, чтобы завоевать доверие детей и подростков. "Основные признаки того, что с ребенком общается такой преступник –– у подростка радикально меняется поведение, например, он начинает часто беспокоиться, нервничает, никогда не оставляет свой мобильный телефон без присмотра или часто "исчезает" (прячется) вместе с ним", - добавил он.
"Что могут сделать родители? Во-первых, если ребенок еще позволяет, можно установить настройки приватности в мессенджерах и социальных сетях. Например, чтобы только друзья и люди из списка контактов могли видеть личную информацию, просматривать статус ребенка, онлайн он или нет; чтобы контактировать с ребенком (писать сообщения, оставлять комментарии) также могли только знакомые. Так злоумышленник не сможет связаться с ребенком, воспользоваться его личной информацией", - пояснил Федоров.
"Во-вторых, можно ограничить круг скачиваемых приложений, чтобы было можно установить только программы из семейных категорий. Например, в App Store есть категория "Дети", в Google Play Store –– категория "Приложения для всей семьи". В-третьих, можно установить антивирус ––многие из них умеют распознавать и блокировать фишинговые сообщения", - советует он.
Однако самая сложная для родителя задача - научить ребенка самостоятельно распознавать угрозы и не считать правила безопасности чем-то излишним. "Что важно донести до ребенка? Например, то, как могут выглядеть злоумышленники и их уловки –– ребенок должен знать врага в лицо. Можно проговаривать, как правильно реагировать на то или иное подозрительное сообщение или действие, зачем нужны настройки приватности, предлагать делиться такими спорными моментами", - считает он.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.03.2020
11 марта, 03:28
Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
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