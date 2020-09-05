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Юлианна Караулова похвасталась фото в бикини
Певица Юлианна Караулова опубликовала в Instagram фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:52
2020-09-05T10:52
юлианна караулова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_yulianna-karaulova/" target="_blank">Юлианна Караулова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEt87Qsnyuz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях.На снимке артистка стоит в зеленом купальнике и солнцезащитных очках на фоне бассейна.Поклонники восхитились физической формой певицы, поставив публикации более 40 тысяч лайков."А подписчикам приятно", - пошутила vette.163."Это караул, какая красавица", - написал utegenovnikolai."Фигура на миллион", - отметила studenikina55irina.
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60
юлианна караулова, шоу-бизнес

Юлианна Караулова похвасталась фото в бикини

10:52 05.09.2020
15
© Фото : PR НТВПевица Юлианна Караулова
Певица Юлианна Караулова - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Певица Юлианна Караулова опубликовала в Instagram фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях.
На снимке артистка стоит в зеленом купальнике и солнцезащитных очках на фоне бассейна.
"Мелочь, а подружке неприятно", - сыронизировала Караулова.
Поклонники восхитились физической формой певицы, поставив публикации более 40 тысяч лайков.
"А подписчикам приятно", - пошутила vette.163.
"Это караул, какая красавица", - написал utegenovnikolai.
"Фигура на миллион", - отметила studenikina55irina.
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31 августа, 13:06
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Юлианна КарауловаШоу-бизнес
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