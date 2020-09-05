https://ria.ru/20200905/karaulova-1576812679.html
Юлианна Караулова похвасталась фото в бикини
Певица Юлианна Караулова опубликовала в Instagram фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:52
2020-09-05T10:52
2020-09-05T10:52
юлианна караулова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_yulianna-karaulova/" target="_blank">Юлианна Караулова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEt87Qsnyuz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях.На снимке артистка стоит в зеленом купальнике и солнцезащитных очках на фоне бассейна.Поклонники восхитились физической формой певицы, поставив публикации более 40 тысяч лайков."А подписчикам приятно", - пошутила vette.163."Это караул, какая красавица", - написал utegenovnikolai."Фигура на миллион", - отметила studenikina55irina.
https://ria.ru/20200831/ivleeva-1576524028.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлианна караулова, шоу-бизнес