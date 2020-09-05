https://ria.ru/20200905/karaulova-1576812679.html

Юлианна Караулова похвасталась фото в бикини

Певица Юлианна Караулова опубликовала в Instagram фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:52

2020-09-05T10:52

2020-09-05T10:52

юлианна караулова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151791/24/1517912438_0:467:3456:2411_1400x0_80_0_0_57a36464775a96fdae51b7b615e79c6b.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_yulianna-karaulova/" target="_blank">Юлианна Караулова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEt87Qsnyuz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото в бикини, вызвав бурные обсуждения в комментариях.На снимке артистка стоит в зеленом купальнике и солнцезащитных очках на фоне бассейна.Поклонники восхитились физической формой певицы, поставив публикации более 40 тысяч лайков."А подписчикам приятно", - пошутила vette.163."Это караул, какая красавица", - написал utegenovnikolai."Фигура на миллион", - отметила studenikina55irina.

https://ria.ru/20200831/ivleeva-1576524028.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлианна караулова, шоу-бизнес