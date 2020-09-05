https://ria.ru/20200905/ipoteka-1576682943.html

В Благовещенске выдали первую ипотеку под 2% на "дальневосточный гектар"

Отделение банка в Благовещенске выдало первую льготную ипотеку под 2% для застройки "дальневосточного гектара". Сумма займа составила около 2 миллионов рублей... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:01

хорошие новости

хорошие новости

дальневосточный гектар

дальний восток

благовещенск

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Отделение банка в Благовещенске выдало первую льготную ипотеку под 2% для застройки "дальневосточного гектара". Сумма займа составила около 2 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.На сегодняшний день заявки на получение "дальневосточной ипотеки" подали больше шестидесяти семей. Банки Приамурья одобрили 54 из них, а по 15 уже выданы средства на общую сумму 52 миллиона рублей.Первыми льготную ипотеку получила молодая семья, которая теперь сможет построить дом в селе Междугранка Белогорского района.Немного статистикиПрограмма льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа заработала в декабре прошлого года. Она рассчитана на пять лет – до 1 января 2025 года.Присоединиться к ней могут молодые семьи, а также граждане РФ в возрасте до 35 лет с детьми не старше 18 лет."Дальневосточная ипотека" остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ в регионе. В общей сложности благодаря ей местные жители получили уже больше 2,7 миллиарда рублей.Средний размер льготной "дальневосточной ипотеки" в Амурской области составляет 3,19 миллиона рублей. Выдача средств по одобренным заявкам продолжается.При этом "дальневосточная ипотека" продолжает дополнительно расширяться и прирастать льготами, становясь еще привлекательнее: за минувший месяц на федеральном уровне было принято решение о снижении первоначального взноса по "дальневосточной ипотеке" с 20 до 15%.

дальний восток

благовещенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, дальневосточный гектар, дальний восток, благовещенск