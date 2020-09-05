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https://ria.ru/20200905/ipoteka-1576682943.html
В Благовещенске выдали первую ипотеку под 2% на "дальневосточный гектар"
Отделение банка в Благовещенске выдало первую льготную ипотеку под 2% для застройки "дальневосточного гектара". Сумма займа составила около 2 миллионов рублей... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:00
2020-09-05T08:01
хорошие новости
хорошие новости
дальневосточный гектар
дальний восток
благовещенск
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Отделение банка в Благовещенске выдало первую льготную ипотеку под 2% для застройки "дальневосточного гектара". Сумма займа составила около 2 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.На сегодняшний день заявки на получение "дальневосточной ипотеки" подали больше шестидесяти семей. Банки Приамурья одобрили 54 из них, а по 15 уже выданы средства на общую сумму 52 миллиона рублей.Первыми льготную ипотеку получила молодая семья, которая теперь сможет построить дом в селе Междугранка Белогорского района.Немного статистикиПрограмма льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа заработала в декабре прошлого года. Она рассчитана на пять лет – до 1 января 2025 года.Присоединиться к ней могут молодые семьи, а также граждане РФ в возрасте до 35 лет с детьми не старше 18 лет."Дальневосточная ипотека" остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ в регионе. В общей сложности благодаря ей местные жители получили уже больше 2,7 миллиарда рублей.Средний размер льготной "дальневосточной ипотеки" в Амурской области составляет 3,19 миллиона рублей. Выдача средств по одобренным заявкам продолжается.При этом "дальневосточная ипотека" продолжает дополнительно расширяться и прирастать льготами, становясь еще привлекательнее: за минувший месяц на федеральном уровне было принято решение о снижении первоначального взноса по "дальневосточной ипотеке" с 20 до 15%.
дальний восток
благовещенск
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хорошие новости, дальневосточный гектар, дальний восток, благовещенск

В Благовещенске выдали первую ипотеку под 2% на "дальневосточный гектар"

08:00 05.09.2020 (обновлено: 08:01 05.09.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры и макет дома
Денежные купюры и макет дома - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отделение банка в Благовещенске выдало первую льготную ипотеку под 2% для застройки "дальневосточного гектара". Сумма займа составила около 2 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.
На сегодняшний день заявки на получение "дальневосточной ипотеки" подали больше шестидесяти семей. Банки Приамурья одобрили 54 из них, а по 15 уже выданы средства на общую сумму 52 миллиона рублей.
Первыми льготную ипотеку получила молодая семья, которая теперь сможет построить дом в селе Междугранка Белогорского района.

Так удачно сложилось, что все документы для участия в программе у меня уже были готовы, поэтому я сразу решил подать их. И все получилось! Можно сказать, что повезло. Сейчас на участке уже строю стены первого этажа, в этом году планирую доделать коробку своего будущего дома, вставить окна и двери, а следом займусь и установкой отопления. Планов и работы впереди очень много", – сказал первый получатель льготной ипотеки Иван Андриука.

Немного статистики

Программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа заработала в декабре прошлого года. Она рассчитана на пять лет – до 1 января 2025 года.
Присоединиться к ней могут молодые семьи, а также граждане РФ в возрасте до 35 лет с детьми не старше 18 лет.
"Дальневосточная ипотека" остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ в регионе. В общей сложности благодаря ей местные жители получили уже больше 2,7 миллиарда рублей.
Средний размер льготной "дальневосточной ипотеки" в Амурской области составляет 3,19 миллиона рублей. Выдача средств по одобренным заявкам продолжается.
При этом "дальневосточная ипотека" продолжает дополнительно расширяться и прирастать льготами, становясь еще привлекательнее: за минувший месяц на федеральном уровне было принято решение о снижении первоначального взноса по "дальневосточной ипотеке" с 20 до 15%.
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Хорошие новостиХорошие новостиДальневосточный гектарДальний ВостокБлаговещенск
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