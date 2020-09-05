https://ria.ru/20200905/indiya-1576816494.html

В Индии заявили, что китайские военные похитили пять человек

Власти индийского штата Аруначал-Прадеш у границы с КНР заявили, что китайские военные похитили пять человек. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:48

2020-09-05T12:48

2020-09-05T12:48

кашмир

народно-освободительная армия китая

нью-дели

китай

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Власти индийского штата <a href="http://ria.ru/location_Arunachal_Pradesh/" target="_blank" data-auto="true">Аруначал-Прадеш</a> у границы с КНР заявили, что китайские военные похитили пять человек."Пять человек из округа Верхний Субансири похитила Народно-освободительная армия <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Я попросил центральное правительство (<a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> – ред.) поговорить с ними об освобождении пятерых похищенных. <a href="http://ria.ru/organization_NOAK/" target="_blank" data-auto="true">НОАК</a> не в первый раз занимается подобным. Несколько месяцев назад произошло похожее происшествие: НОАК похитила человека и затем освободила его", - заявил РИА Новости представитель местного заксобрания Нинонг Эринг.По его словам, действия Китая могут привести к большей напряженность в штате "после ситуации с Ладакхом", где ранее произошли столкновения.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на индийские источники сообщало, что Индия перебросила войска в штат Аруначал-Прадеш на границу с Китаем, чтобы обезопасить эту территорию после столкновений в регионе Ладакх.Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере <a href="http://ria.ru/location_Kashmir/" target="_blank" data-auto="true">Кашмира</a>, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.Обострение ситуации в Ладакхе началось еще в мае, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров, в результате которых войсках двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/kitay-1576541843.html

https://ria.ru/20200902/indiya-1576635777.html

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кашмир

нью-дели

китай

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кашмир, народно-освободительная армия китая, нью-дели, китай, индия, в мире