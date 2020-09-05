Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/indiya-1576816494.html
В Индии заявили, что китайские военные похитили пять человек
Власти индийского штата Аруначал-Прадеш у границы с КНР заявили, что китайские военные похитили пять человек. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:48
2020-09-05T12:48
кашмир
народно-освободительная армия китая
нью-дели
китай
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_7ed58b054a1425f1d24c15c6b6b98559.jpg
<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Власти индийского штата <a href="http://ria.ru/location_Arunachal_Pradesh/" target="_blank" data-auto="true">Аруначал-Прадеш</a> у границы с КНР заявили, что китайские военные похитили пять человек."Пять человек из округа Верхний Субансири похитила Народно-освободительная армия <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Я попросил центральное правительство (<a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> – ред.) поговорить с ними об освобождении пятерых похищенных. <a href="http://ria.ru/organization_NOAK/" target="_blank" data-auto="true">НОАК</a> не в первый раз занимается подобным. Несколько месяцев назад произошло похожее происшествие: НОАК похитила человека и затем освободила его", - заявил РИА Новости представитель местного заксобрания Нинонг Эринг.По его словам, действия Китая могут привести к большей напряженность в штате "после ситуации с Ладакхом", где ранее произошли столкновения.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на индийские источники сообщало, что Индия перебросила войска в штат Аруначал-Прадеш на границу с Китаем, чтобы обезопасить эту территорию после столкновений в регионе Ладакх.Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере <a href="http://ria.ru/location_Kashmir/" target="_blank" data-auto="true">Кашмира</a>, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.Обострение ситуации в Ладакхе началось еще в мае, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров, в результате которых войсках двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/kitay-1576541843.html
https://ria.ru/20200902/indiya-1576635777.html
2
кашмир
нью-дели
китай
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_252:0:2983:2048_1400x0_80_0_0_3e957a3a7adfca4f67763e3bda8ded19.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кашмир, народно-освободительная армия китая, нью-дели, китай, индия, в мире

В Индии заявили, что китайские военные похитили пять человек

12:48 05.09.2020
588
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий в Ладакхе
Индийский военнослужащий в Ладакхе - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военнослужащий в Ладакхе . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен - РИА Новости. Власти индийского штата Аруначал-Прадеш у границы с КНР заявили, что китайские военные похитили пять человек.
"Пять человек из округа Верхний Субансири похитила Народно-освободительная армия Китая. Я попросил центральное правительство (Индии – ред.) поговорить с ними об освобождении пятерых похищенных. НОАК не в первый раз занимается подобным. Несколько месяцев назад произошло похожее происшествие: НОАК похитила человека и затем освободила его", - заявил РИА Новости представитель местного заксобрания Нинонг Эринг.
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 17:28
Китай направил Индии протест за незаконное пересечение пограничной линии
По его словам, действия Китая могут привести к большей напряженность в штате "после ситуации с Ладакхом", где ранее произошли столкновения.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на индийские источники сообщало, что Индия перебросила войска в штат Аруначал-Прадеш на границу с Китаем, чтобы обезопасить эту территорию после столкновений в регионе Ладакх.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в Ладакхе началось еще в мае, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров, в результате которых войсках двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта.
Индия. Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:46
В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений
622602
Обсудить 2
КашмирНародно-освободительная армия КитаяНью-ДелиКитайИндияВ мире
Рекомендуем
Отдыхающие в Севастополе
Российские туристы рассказали, как организовывали отдых своих детей
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Глава СВР Нарышкин подтвердил, что в советские времена работал в Брюсселе
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Телеведущая Елена Летучая
Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Разведчик-нелегал рассказал, за что получил звание Героя России
Небоскребы делового центра Москва-сити
Эксперт оценила призыв Дерипаски перестать "кормить Москву"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
Рыба в фольге
Названы продлевающие молодость продукты
Янтарная комната в Екатерининском дворце
В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Марьяна Ро
В Москве избили популярную блогершу
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
"Сейчас не узнают": разведчик рассказал, как скрывался от спецслужб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
21:15Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Лента новостейМолния