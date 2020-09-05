В Индии заявили, что китайские военные похитили пять человек
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий в Ладакхе
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военнослужащий в Ладакхе . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен - РИА Новости. Власти индийского штата Аруначал-Прадеш у границы с КНР заявили, что китайские военные похитили пять человек.
"Пять человек из округа Верхний Субансири похитила Народно-освободительная армия Китая. Я попросил центральное правительство (Индии – ред.) поговорить с ними об освобождении пятерых похищенных. НОАК не в первый раз занимается подобным. Несколько месяцев назад произошло похожее происшествие: НОАК похитила человека и затем освободила его", - заявил РИА Новости представитель местного заксобрания Нинонг Эринг.
По его словам, действия Китая могут привести к большей напряженность в штате "после ситуации с Ладакхом", где ранее произошли столкновения.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на индийские источники сообщало, что Индия перебросила войска в штат Аруначал-Прадеш на границу с Китаем, чтобы обезопасить эту территорию после столкновений в регионе Ладакх.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в Ладакхе началось еще в мае, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров, в результате которых войсках двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта.
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