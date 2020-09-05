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https://ria.ru/20200905/gossovet-1576815448.html
Путин оценил работу Госсовета
Практика работы Госсовета показала, что он стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:13
2020-09-05T12:13
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Практика работы Госсовета показала, что он стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.На телеканале <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a> он напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>, попросив губернаторов согласиться с тем, что они не будут в личном качестве участвовать в работе верхней палаты парламента."Я как раз предложил им сосредоточиться на административных функциях, на административной, исполнительской работе, потому что, во-первых, тогда это было чрезвычайно важно, имея в виду ту сложную - если не сказать чрезвычайную - ситуацию, в которой находилась страна и регионы РФ с точки зрения экономики, социальной сферы. И второе: мне казалось - я уверен, что это было правильное решение - с точки зрения баланса общественных интересов все-таки было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые, административные возможности, не было ещё и такого защитного панциря в виде депутатской неприкосновенности", - заявил Путин.По его мнению, сделать такой шаг было вполне естественно и нормально. Он упомянул, что подавляющее большинство губернаторов тогда поддержали его. "Но при этом мне не хотелось, чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки дня, с федерального уровня власти. Во-первых, у них действительно очень большие полномочия, от их работы и от результатов их работы зависит и общее федеральное самочувствие по всем вопросам жизнедеятельности страны, и они должны чувствовать себя в полном смысле этого слова востребованными людьми на федеральном уровне", - подчеркнул Путин.Кроме того, необходимо было найти такой инструмент, который позволял бы согласовывать на общефедеральном уровне региональные проблемы, обмениваться лучшими практиками и опытом, использовать наработки регионов для принятия общефедеральных решений, уточнил президент. "И практика работы все эти годы - а было проведено больше 100 заседаний, вместе с президиумами Госсовета - показала, что это очень востребовано и эффективно", - заключил он.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ". Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.
https://ria.ru/20200905/putin-1576814631.html
https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814947.html
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совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

Путин оценил работу Госсовета

12:13 05.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с директором ФССП Д. Аристовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с директором ФССП Д. Аристовым - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Практика работы Госсовета показала, что он стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин.
На телеканале "Россия 24" он напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, попросив губернаторов согласиться с тем, что они не будут в личном качестве участвовать в работе верхней палаты парламента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:48
Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с коронавирусом
"Я как раз предложил им сосредоточиться на административных функциях, на административной, исполнительской работе, потому что, во-первых, тогда это было чрезвычайно важно, имея в виду ту сложную - если не сказать чрезвычайную - ситуацию, в которой находилась страна и регионы РФ с точки зрения экономики, социальной сферы. И второе: мне казалось - я уверен, что это было правильное решение - с точки зрения баланса общественных интересов все-таки было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые, административные возможности, не было ещё и такого защитного панциря в виде депутатской неприкосновенности", - заявил Путин.
По его мнению, сделать такой шаг было вполне естественно и нормально. Он упомянул, что подавляющее большинство губернаторов тогда поддержали его. "Но при этом мне не хотелось, чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки дня, с федерального уровня власти. Во-первых, у них действительно очень большие полномочия, от их работы и от результатов их работы зависит и общее федеральное самочувствие по всем вопросам жизнедеятельности страны, и они должны чувствовать себя в полном смысле этого слова востребованными людьми на федеральном уровне", - подчеркнул Путин.
Кроме того, необходимо было найти такой инструмент, который позволял бы согласовывать на общефедеральном уровне региональные проблемы, обмениваться лучшими практиками и опытом, использовать наработки регионов для принятия общефедеральных решений, уточнил президент. "И практика работы все эти годы - а было проведено больше 100 заседаний, вместе с президиумами Госсовета - показала, что это очень востребовано и эффективно", - заключил он.
Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ". Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:56
Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
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Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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