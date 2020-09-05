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https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814786.html
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Мэр Москвы Сергей Собянин, высказываясь о роли и важности Госсовета, сообщил, что важно было обеспечить диалог, так как за губернаторами стоит население страны. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:50
2020-09-05T11:50
россия
совет федерации рф
госдума рф
сергей собянин
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, высказываясь о роли и важности Госсовета, сообщил, что важно было обеспечить диалог, так как за губернаторами стоит население страны."Конечно, можно было обойтись без Госсовета, можно было силовыми методами строить, перестраивать, выстраивать эту систему, но важен был и диалог, потому что за губернаторами стояло население страны ", - сказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа. Государственный совет <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.Членами Госсовета являются председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, руководители фракций в Государственной Думе РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправкам в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.
https://ria.ru/20200905/putin-1576814631.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, сергей собянин, москва, политика

Собянин оценил роль и важность Госсовета

11:50 05.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, высказываясь о роли и важности Госсовета, сообщил, что важно было обеспечить диалог, так как за губернаторами стоит население страны.
"Конечно, можно было обойтись без Госсовета, можно было силовыми методами строить, перестраивать, выстраивать эту систему, но важен был и диалог, потому что за губернаторами стояло население страны ", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:48
Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с коронавирусом
Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа. Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, руководители фракций в Государственной Думе РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.
В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправкам в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 17:12
Володин объяснил роль Госсовета в российской власти
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФСергей СобянинМоскваПолитика
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