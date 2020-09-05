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https://ria.ru/20200905/gorod-1576824470.html
Фестивали, выставки и новый поезд метро. Как прошел День города в Москве
РИА Новости, 05.09.2020
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культура
день города москвы
москва
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РИА Новости
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353
60
день города москвы, москва, фото, фото

Фестивали, выставки и новый поезд метро. Как прошел День города в Москве

19:07 05.09.2020 (обновлено: 20:47 05.09.2020)
363
© Григорий Сысоев

Столица празднует 873-ю годовщину со дня основания. В этом году День города посвящен музеям Москвы.

Реконструктор в образе скомороха XVI-XVII веков выступает перед посетителями в парке Коломенское
1 из 12

Столица празднует 873-ю годовщину со дня основания. В этом году День города посвящен музеям Москвы.

© Григорий Сысоев
© РИА Новости / Алексей Куденко

Из-за пандемии коронавируса столице пришлось отказаться от массовых гуляний и мероприятий в честь праздника.

Участники реконструкции одного из финальных боев Отечественной войны 1812 года - сражения на Березине - на Майской аллее Измайловского парка
2 из 12

Из-за пандемии коронавируса столице пришлось отказаться от массовых гуляний и мероприятий в честь праздника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Михаил Климентьев

С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и напористость жителей столицы, что позволило справиться с вызовами пандемии.

Президент России Владимир Путин в концертном зале Зарядье на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы
3 из 12

С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и напористость жителей столицы, что позволило справиться с вызовами пандемии.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Сегодня жителям столицы показали новое поколение поездов метро "Москва". Они заменят составы типа "Еж". В презентации принял участие мэр Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин кабине машинистов во время презентации нового поезда метро Москва
4 из 12

Сегодня жителям столицы показали новое поколение поездов метро "Москва". Они заменят составы типа "Еж". В презентации принял участие мэр Сергей Собянин.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В День города на ВДНХ открылась фотовыставка "Москва. Герои", посвященная людям, которые обеспечивали жизнь в столице в период пандемии.

Выставка Москва. Герои на ВДНХ
5 из 12

В День города на ВДНХ открылась фотовыставка "Москва. Герои", посвященная людям, которые обеспечивали жизнь в столице в период пандемии.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Алексей Куденко

На Майской аллее Измайловского парка показали реконструкцию одного из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражения на Березине.

Участники реконструкции одного из финальных боев Отечественной войны 1812 года - сражения на Березине - на Майской аллее Измайловского парка
6 из 12

На Майской аллее Измайловского парка показали реконструкцию одного из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражения на Березине.

© Алексей Куденко
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Также сегодня в столице праздновали День культуры народов Центральной Азии в рамках общегородского проекта "Москва многонациональная". Мероприятие посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На праздновании Дня культуры народов Центральной Азииа на площадке Общества туркменской культуры в Москве в рамках общегородского проекта Москва многонациональная
7 из 12

Также сегодня в столице праздновали День культуры народов Центральной Азии в рамках общегородского проекта "Москва многонациональная". Мероприятие посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Проект "Москва многонациональная" реализуется уже не один год на разных площадках Москвы и в разных форматах. Но День культуры народов Центральной Азии в рамках данного проекта проводится впервые.

Узбекские музыканты выступают на концерте во время праздника Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии
8 из 12

Проект "Москва многонациональная" реализуется уже не один год на разных площадках Москвы и в разных форматах. Но День культуры народов Центральной Азии в рамках данного проекта проводится впервые.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

В парке "Коломенское" реконструкторы воссоздали жизнь Москвы XVI-XVII веков.

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке Коломенское. В парке проходит празднование 873-й годовщины основания города
9 из 12

В парке "Коломенское" реконструкторы воссоздали жизнь Москвы XVI-XVII веков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков

В Лужниках прошел фестиваль этноспорта.

Московский фестиваль этноспорта в Лужниках
10 из 12

В Лужниках прошел фестиваль этноспорта.

© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На пространстве от площади Революции к Манежной площади появилась 35-метровая "Тропа ботанического сада".

Москвичи на праздничных гуляниях в День города в Москве
11 из 12

На пространстве от площади Революции к Манежной площади появилась 35-метровая "Тропа ботанического сада".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Для этого проекта использовали живые деревья и светодиодные экраны.

Москвичи во время праздничных гуляний в День города в Москве
12 из 12

Для этого проекта использовали живые деревья и светодиодные экраны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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КультураДень города МосквыМоскваФото
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