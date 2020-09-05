Фестивали, выставки и новый поезд метро. Как прошел День города в Москве

Столица празднует 873-ю годовщину со дня основания. В этом году День города посвящен музеям Москвы.
Столица празднует 873-ю годовщину со дня основания. В этом году День города посвящен музеям Москвы.
Из-за пандемии коронавируса столице пришлось отказаться от массовых гуляний и мероприятий в честь праздника.
Из-за пандемии коронавируса столице пришлось отказаться от массовых гуляний и мероприятий в честь праздника.
С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и напористость жителей столицы, что позволило справиться с вызовами пандемии.
С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и напористость жителей столицы, что позволило справиться с вызовами пандемии.
Сегодня жителям столицы показали новое поколение поездов метро "Москва". Они заменят составы типа "Еж". В презентации принял участие мэр Сергей Собянин.
Сегодня жителям столицы показали новое поколение поездов метро "Москва". Они заменят составы типа "Еж". В презентации принял участие мэр Сергей Собянин.
В День города на ВДНХ открылась фотовыставка "Москва. Герои", посвященная людям, которые обеспечивали жизнь в столице в период пандемии.
В День города на ВДНХ открылась фотовыставка "Москва. Герои", посвященная людям, которые обеспечивали жизнь в столице в период пандемии.
На Майской аллее Измайловского парка показали реконструкцию одного из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражения на Березине.
На Майской аллее Измайловского парка показали реконструкцию одного из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражения на Березине.
Также сегодня в столице праздновали День культуры народов Центральной Азии в рамках общегородского проекта "Москва многонациональная". Мероприятие посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Также сегодня в столице праздновали День культуры народов Центральной Азии в рамках общегородского проекта "Москва многонациональная". Мероприятие посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Проект "Москва многонациональная" реализуется уже не один год на разных площадках Москвы и в разных форматах. Но День культуры народов Центральной Азии в рамках данного проекта проводится впервые.
Проект "Москва многонациональная" реализуется уже не один год на разных площадках Москвы и в разных форматах. Но День культуры народов Центральной Азии в рамках данного проекта проводится впервые.
В парке "Коломенское" реконструкторы воссоздали жизнь Москвы XVI-XVII веков.
В парке "Коломенское" реконструкторы воссоздали жизнь Москвы XVI-XVII веков.
В Лужниках прошел фестиваль этноспорта.
На пространстве от площади Революции к Манежной площади появилась 35-метровая "Тропа ботанического сада".
На пространстве от площади Революции к Манежной площади появилась 35-метровая "Тропа ботанического сада".
Для этого проекта использовали живые деревья и светодиодные экраны.
Для этого проекта использовали живые деревья и светодиодные экраны.