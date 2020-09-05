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https://ria.ru/20200905/germaniya-1576808561.html
В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"
Приостановка строительства газопровода "Северный поток — 2" может стоить отдельным европейским компаниям миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T07:20
2020-09-05T11:14
россия
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
мид германии
евросоюз
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
москва
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Приостановка строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" может стоить отдельным европейским компаниям миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, его слова приводит <a href="https://www.tagesschau.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tagesschau</a>.Он подчеркнул, что отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии.При этом Хермес усомнился, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом. Это, как считает политик, будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить "в зависимости от политической конъюнктуры".Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, в свою очередь, заявил, что приостановка строительства "Северного потока — 2" будет "стоить больших денег".Кроме того, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере четырех миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться.Келер заключил, что это также приведет к заметному росту цен на газ в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> из-за сокращения поставок.В среду правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> объявило, что, по оценке специалистов спецлаборатории бундесвера, блогера Алексея Навального якобы отравили веществом "Новичок". На этом фоне ряд немецких политиков призвал приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". В то же время есть и противники этого подхода.На прошлой неделе канцлер ФРГ <u><a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/">Ангела Меркель</a></u> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", а у России, как подчеркнули в Кремле, нет таких данных. В МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального.Посол России в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.
https://ria.ru/20200903/gazoprovod-1576693912.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понять Навальный это только очередной повод.
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Не можете или не хотите бороться с США, будете в убытках.
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россия
москва
германия
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россия, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), мид германии, евросоюз, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, германия, берлин (город), в мире

В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"

07:20 05.09.2020 (обновлено: 11:14 05.09.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Приостановка строительства газопровода "Северный поток — 2" может стоить отдельным европейским компаниям миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, его слова приводит Tagesschau.
Он подчеркнул, что отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
При этом Хермес усомнился, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом. Это, как считает политик, будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить "в зависимости от политической конъюнктуры".
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 17:09
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, в свою очередь, заявил, что приостановка строительства "Северного потока — 2" будет "стоить больших денег".

"В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро", — подчеркнул он.

Кроме того, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере четырех миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться.
Келер заключил, что это также приведет к заметному росту цен на газ в Евросоюзе из-за сокращения поставок.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 13:12
Эксперт усомнился в самостоятельности Германии в ситуации с Навальным
В среду правительство Германии объявило, что, по оценке специалистов спецлаборатории бундесвера, блогера Алексея Навального якобы отравили веществом "Новичок". На этом фоне ряд немецких политиков призвал приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". В то же время есть и противники этого подхода.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", а у России, как подчеркнули в Кремле, нет таких данных. В МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Посол России в Берлине Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
4307497510
Обсудить 62
РоссияСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииЕвросоюзГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понять Навальный это только очередной повод.
5 сентября, 07:27
NNikki_5519
17800114
Не можете или не хотите бороться с США, будете в убытках.
5 сентября, 07:30
Степан КрасновСтепан Краснов
13870014
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