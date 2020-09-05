https://ria.ru/20200905/germaniya-1576808561.html

В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"

Приостановка строительства газопровода "Северный поток — 2" может стоить отдельным европейским компаниям миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T07:20

2020-09-05T07:20

2020-09-05T11:14

россия

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

мид германии

евросоюз

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

москва

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Приостановка строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" может стоить отдельным европейским компаниям миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, его слова приводит <a href="https://www.tagesschau.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tagesschau</a>.Он подчеркнул, что отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии.При этом Хермес усомнился, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом. Это, как считает политик, будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить "в зависимости от политической конъюнктуры".Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, в свою очередь, заявил, что приостановка строительства "Северного потока — 2" будет "стоить больших денег".Кроме того, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере четырех миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться.Келер заключил, что это также приведет к заметному росту цен на газ в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> из-за сокращения поставок.В среду правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> объявило, что, по оценке специалистов спецлаборатории бундесвера, блогера Алексея Навального якобы отравили веществом "Новичок". На этом фоне ряд немецких политиков призвал приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". В то же время есть и противники этого подхода.На прошлой неделе канцлер ФРГ <u><a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/">Ангела Меркель</a></u> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", а у России, как подчеркнули в Кремле, нет таких данных. В МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального.Посол России в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.

https://ria.ru/20200903/gazoprovod-1576693912.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Nikki_5519 Не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понять Навальный это только очередной повод. 195

Степан Краснов Не можете или не хотите бороться с США, будете в убытках. 150

62

россия

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), мид германии, евросоюз, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, германия, берлин (город), в мире