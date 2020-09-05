https://ria.ru/20200905/evropa-1576794852.html

Время колокольчиков — Европе предлагают объявить Россию врагом

Пока Европа (то есть немцы) снова на распутье — повестись на непонятную провокацию с "Новичком" Навального и начать новый виток противостояния с Россией или... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

россия

европа

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576796561_0:212:2792:1783_1400x0_80_0_0_1750a4d95a0809715eb4e3e29c0afe74.jpg

Пока Европа (то есть немцы) снова на распутье — повестись на непонятную провокацию с "Новичком" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> и начать новый виток противостояния с Россией или сохранить спокойствие и отношения с восточным соседом, — лидеры некоторых стран ЕС уже нервничают по поводу европейской нерешительности. Ну что же тут непонятного, надо действовать:То есть Европа должна уже наконец-то признать Россию враждебной страной — слово "режим" не должно вводить в заблуждение: за последние века в Кремле сидели цари, генсеки, президенты, и это никак не влияло на позицию русофобов. Менялись только эпитеты — варварская угроза московитов, реакционная угроза царизма, красная угроза, теперь вот пришло время путинской. Враг, и все тут — не о чем с ним говорить, да он и не хочет с нами разговаривать, этот очередной русский режим.Тут есть, конечно, и польская специфика: личные счеты славян-католиков к славянам-православным, помеченным как "враги", удивительным образом сочетаются с претензиям к западным партнерам по единой Европе, обозначаемым как "друзья". Буквально на днях тот же Моравецкий обвинял Западную Европу в том, что она просто завидует растущей силе Европы Восточной (поляк, правда, называет ее Центральной). Старая Европа не может смирится с растущей силой новой Европы, вот и упрекает ее в несовершенной демократии:"Всем нашим друзьям, которые говорят, что нас необходимо подавить, я говорю, что конкуренция — это хорошо".Заодно Моравецкий отметил, что демонстрации в Варшаве, Праге и Будапеште проходят мирно, в отличие от стран Западной Европы, где полиция жестоко избивает протестующих, и вообще ситуация в "Центральной Европе" отличается от остальной части континента, но "мы не выступаем против кого бы то ни было, мы не против ЕС".Конечно, не против — пока ЕС помогает деньгами, дает рынок рабочей силы и сбыта. Хотя и критикует за нежелание принимать мигрантов, приверженность традиционным семейным и христианским ценностям и прочие пережитки авторитаризма. Но это все ерунда, семейные споры, говорят поляки, вы лучше посмотрите на Восток, откуда всем нам, европейцам, грозит общий враг: ужасная Россия. Агрессивная, варварская — с ней вообще нельзя иметь никаких дел. Понятно, что от поляков и новоевропейцев в целом мало что зависит при принятии общеевропейских решений, максимум, на что хватает их сил, — так это на защиту отдельных элементов своего суверенитета от поползновений Брюсселя. Поэтому вся эта антироссийская риторика рассчитана на староевропейцев, в первую очередь на немцев: поляки пытаются подыграть и помочь тем на Западе, кто считает необходимым наращивать конфронтацию Европы с Россией. В Германии они в меньшинстве — но на фоне истории с Навальным звучат воинственные нотки.Так, министр обороны и пока еще председатель правящего "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, что "режим Путина ставит себя на одну ступень с теми, кто применил химическое оружие против собственного гражданского населения в Сирии. <...> Мы хотим хороших отношений с россиянами, но нам необходимо считать систему Путина тем, чем она на самом деле является: агрессивным режимом, который будет добиваться своих целей беззастенчиво, в том числе с применением насилия, и который то и дело нарушает международные нормы поведения".То есть сейчас на Западе очень удобный момент для дальнейшей демонизации России — на что и рассчитывает Моравецкий, восклицая свое "доколе!". Поляки очень любят играть на немецко-русских противоречиях, провоцируя, заигрываясь и забывая, чем каждый раз это заканчивается. В этот раз, впрочем, никакого раздела Польши не будет — нам сейчас куда актуальней отбить у поляков (да и европейцев в целом) охоту претендовать на русские земли, временно отделившиеся от России. Но постоянное подзуживание Западной Европы на конфликт с Россией мы, конечно, запомним.О чем, по сути, говорит Моравецкий? Россия враждебна Европе — и диалог, партнерство и компромисс с ней бесполезны, потому что русские сами этого не хотят. Предпочитая агрессию и коварство — естественно, чтобы подчинить доверчивую Европу своему влиянию. Действительно, если бы не мудрые поляки, как бы вообще эти лопоухие европейцы не превратились в русских вассалов...И вот тут даже интересно: что имеется ввиду под диалогом, партнерством и компромиссом, которых мы якобы не хотим? Понять это решительно невозможно. Разве Россия не предлагает Европе добрососедские отношения, включающие в себя и взаимовыгодное экономическое партнерство? Торговля, инвестиции, технологии, трубопроводы и все остальное — это что, не партнерство? А диалог — это ведь разговор равных, если мы говорим о великих державах, о двух соседних цивилизациях? Когда Россия была против? Мы даже поддерживали европейские инициативы о Европе от Лиссабона до Урала, да даже до Владивостока. Не подчинение России Европе, а диалог об общих интересах, о проблемах, начиная от безопасности и заканчивая экологией.Или компромиссы — это Россия на них неспособна? ЕС (тем более без англосаксов) и Россия при желании могут договориться почти о чем угодно за пределами Европы — если говорить о международной ситуации. Потому что сейчас наши геополитические интересы очень часто не противоречат друг другу, если, например, взять ситуацию вокруг Ирана, палестинско-израильскую проблему да и Большой Ближний Восток в целом. Компромиссы возможны даже в "Черной Африке", где сталкиваются интересы едва ли не всех великих держав. Но в том-то и дело, что под "диалогом, партнерством и компромиссом" имеется в виду нечто совсем другое.Компромисс означает, что Россия должна, например, согласиться со вступлением Украины в ЕС и НАТО, то есть закрыть глаза на атлантическую экспансию на историческую русскую территорию. Да и в целом отказаться от защиты своих национальных интересов к западу от границ.Диалог — это выслушивать нотации по поводу нашего политического устройства, наших законов, ценностей и жизненного уклада. Признавать свою недоразвитость и отсталость и перенимать "демократические стандарты" и опыт "передовых стран".А партнерство — это допустить международное расследование отравления Навального на своей территории, как того уже требует от нас генсек <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>. Ну и целом — вернуть ту вольницу, что была у западных спецслужб и НКО на нашей территории в те прекрасные времена, когда Запад не называл нас враждебной страной. И считать нормальным открытое вмешательство в наши внутренние дела.Мы же будем просто наблюдать за тем, пройдет ли Европа этот тест. Нет, не на русофобию — а на банальную вменяемость, разумность, способность заботиться о своем собственном будущем и своих интересах. Зная рациональность и практичность немцев, можно не сомневаться в том, что они справятся. Если, конечно, отстоят право самим принимать судьбоносные для себя решения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575370324.html

https://ria.ru/20200804/1575359666.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575807620.html

https://ria.ru/20200825/evrosoyuz-1576308842.html

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html

Eric Limoss Давайте рассуждать так, у ЕС есть много оснований не доверять РФ, и это оправданные страхи. И образ врага, это вина Москвы. 68

Eric Limoss Вот именно, "воспитала", на имперских амбициях и святости своего правления, таких миллионы, спасибо, не надо... (( 28

29

россия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, европа, авторы