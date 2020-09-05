https://ria.ru/20200905/efremov-1576818304.html

Пашаев рассказал о настроении Ефремова перед приговором

Актер Михаил Ефремов, признавший вину в смертельном ДТП в Москве, "избавился от мучений" и спокойно ждет оглашения приговора, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:47

2020-09-05T13:47

2020-09-05T14:17

культура

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, признавший вину в смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, "избавился от мучений" и спокойно ждет оглашения приговора, сообщил РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.Гособвинение попросило отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить на три года водить автомобиль. Приговор Ефремову вынесут 8 сентября.Ранее в последнем слове артист признал вину по делу о ДТП и извинился перед родственниками скончавшегося Сергея Захарова, а также зачитал стихи его памяти.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html

Damir Aliev Пашаев устроил себе такой антипиар этим процессом, что ему надо переквалифицироваться в управдомы. адвокатом тебя больше не наймет ни одна живая душа. 73

nakιs Kamakιs Определенность и жизнь по распорядку ему теперь на одиннадцать лет будет обеспечена. 29

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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