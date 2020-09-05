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https://ria.ru/20200905/efremov-1576818304.html
Пашаев рассказал о настроении Ефремова перед приговором
Актер Михаил Ефремов, признавший вину в смертельном ДТП в Москве, "избавился от мучений" и спокойно ждет оглашения приговора, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:47
2020-09-05T14:17
культура
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, признавший вину в смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, "избавился от мучений" и спокойно ждет оглашения приговора, сообщил РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.Гособвинение попросило отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить на три года водить автомобиль. Приговор Ефремову вынесут 8 сентября.Ранее в последнем слове артист признал вину по делу о ДТП и извинился перед родственниками скончавшегося Сергея Захарова, а также зачитал стихи его памяти.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html
Пашаев устроил себе такой антипиар этим процессом, что ему надо переквалифицироваться в управдомы. адвокатом тебя больше не наймет ни одна живая душа.
73
Определенность и жизнь по распорядку ему теперь на одиннадцать лет будет обеспечена.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев рассказал о настроении Ефремова перед приговором

13:47 05.09.2020 (обновлено: 14:17 05.09.2020)
25251
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, признавший вину в смертельном ДТП в Москве, "избавился от мучений" и спокойно ждет оглашения приговора, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
Гособвинение попросило отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить на три года водить автомобиль. Приговор Ефремову вынесут 8 сентября.

"Ефремов спокоен, он избавился от мучений, зато сейчас у него есть определенность", — сказал собеседник агентства.

Ранее в последнем слове артист признал вину по делу о ДТП и извинился перед родственниками скончавшегося Сергея Захарова, а также зачитал стихи его памяти.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 01:37
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
11537721634
Обсудить 25
КультураЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Пашаев устроил себе такой антипиар этим процессом, что ему надо переквалифицироваться в управдомы. адвокатом тебя больше не наймет ни одна живая душа.
5 сентября, 13:48
Damir AlievDamir Aliev
7000102
Определенность и жизнь по распорядку ему теперь на одиннадцать лет будет обеспечена.
5 сентября, 13:54
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
2402102
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